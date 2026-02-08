Heute vor 76 Jahren: Die institutionelle Geburtsstunde der Stasi

Der Beschluss zur Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit war ein zentraler Schritt beim Aufbau der DDR-Innenpolitik ➤ Fakten und Hintergründe.

Von Aline Neißner

Heute vor 76 Jahren, am 8. Februar 1950, wurde das Gesetz zur Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit von der Volkskammer der DDR erlassen. Ziel war der Aufbau eines zentralen staatlichen Sicherheitsorgans zur Stabilisierung der politischen Ordnung in der frühen DDR. Andere historische Ereignisse aus aller Welt gibt es hier: heute vor ... Jahren.

Stasi-Statue vor dem ehemaligen MfS in Berlin. © Wikimedia Commons/en-wp-user Kwertii, CC BY-SA 3.0 Die Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS, kurz auch: Stasi), eine der prägendsten Behörden der ostdeutschen Geschichte, war kein plötzlicher Akt, sondern das Ergebnis einer politischen und administrativen Umstrukturierung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Vorläufer war die "Hauptverwaltung zum Schutz der Volkswirtschaft", die seit 1949 dem Ministerium des Innern (MdI) unterstellt war. Durch das neue Gesetz wurde diese Abteilung aus dem Innenministerium ausgegliedert und in den Rang eines eigenständigen Ministeriums erhoben. Dieser Schritt verlieh der Staatssicherheit eine unabhängige administrative Stellung innerhalb des Staatsapparats. Heute vor ... Jahren Heute vor 68 Jahren: Diese verlorene Bombe ist noch heute eine unsichtbare Gefahr Mit dem neuen Ministerium erhielt die DDR ein zentrales Instrument zur Sammlung und Auswertung sicherheitsrelevanter Informationen.

Hintergrundwissen: Der Beschluss zur Gründung des Staatssicherheitsdienstes (Stasi) wurde bereits am 24. Januar 1950 gefasst. Das Gesetz wurde am 8. Februar 1950 von der Volkskammer der DDR einstimmig bestätigt und trat wenige Tage später am 21. Februar in Kraft.

Personelle und organisatorische Weichenstellung

Erster Minister für Staatssicherheit wurde Wilhelm Zaisser, sein Stellvertreter war der spätere langjährige Minister Erich Mielke. Zum Zeitpunkt der Gründung orientierte sich die Struktur eng am Vorbild sowjetischer Sicherheitsbehörden. Zu den ursprünglichen Aufgaben des MfS zählten folgende: Beobachtung politischer Entwicklungen

Abwehr von als staatsgefährdend eingestuften Aktivitäten

Unterstützung staatlicher Entscheidungsprozesse Der Fokus lag auf der Sicherung der politischen Stabilität und der Kontrolle möglicher Gefährdungen der staatlichen Ordnung. Damit war die Stasi von Beginn an als zentrales Kontroll- und Ermittlungsorgan konzipiert.

Historische Einordnung in die DDR-Verwaltung