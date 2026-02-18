Heute vor 83 Jahren: So tragisch endet die Verhaftung der Geschwister Scholl

Am 18.2.1943 werden die Geschwister Scholl beim Verteilen kritischer Flugblätter auf frischer Tat ertappt. Dieser historische Tag besiegelt ihr Schicksal.

Von Nadja Kocsis

Die Widerstandsgruppe "Weiße Rose" ist für immer verbunden mit den Namen Sophie (1921-1943) und Hans Scholl (1918-1943). Die Geschwister kämpften mit ihren Freunden gegen das NS-Regime und bezahlten dafür mit ihrem jungen Leben. Am 18. Februar 1943 sollte sich ihr Schicksal entscheiden.

Welche Ereignisse sich außerdem jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Hans und Sophie Scholl kritisierten mutig das NS-Regime und deren Verbrechen.
Hans und Sophie Scholl kritisierten mutig das NS-Regime und deren Verbrechen.  © -/dpa

Wie auch Hans Scholl schrieb sich Sophie an der Münchner Universität ein, um dort zu studieren. Als sie den Freundeskreis ihres großen Bruders kennenlernte, kam auch sie mit verbotenen Schriften in Berührung und diskutierte mit den Freunden, wie man Widerstand gegen Hitler leisten könne.

Die Flugblätter der Weißen Rose

1942 werden Hans Scholl und seine Freunde an die Ostfront eingezogen. Als sie im Herbst zurückkehren ist Sophie fester Bestandteil der Widerstandsgruppe und hilft bei der Erstellung und Vervielfältigung der mahnenden Flugblätter. Über München hinaus bringt sie sogar 2000 Flugblätter nach Augsburg.

Heute vor 23 Jahren: Die größte Friedensdemo der Welt blieb ohne Erfolg
Heute vor ... Jahren Heute vor 23 Jahren: Die größte Friedensdemo der Welt blieb ohne Erfolg

Am 18. Februar vor 83 Jahren verteilten die Geschwister Scholl am helllichten Tag an der Münchner Uni Flugblätter. Der Hausmeister der Universität erwischt die beiden und sie werden sofort von der Gestapo in Gewahrsam genommen.

Heute vor 26 Jahren: Ein neues Betriebssystem veränderte Unternehmens-IT Heute vor 26 Jahren: Ein neues Betriebssystem veränderte Unternehmens-IT
Heute vor 32 Jahren: Eine kontroverse Premiere Deutschlands Heute vor 32 Jahren: Eine kontroverse Premiere Deutschlands
Heute vor 23 Jahren: Die größte Friedensdemo der Welt blieb ohne Erfolg Heute vor 23 Jahren: Die größte Friedensdemo der Welt blieb ohne Erfolg
Heute vor 41 Jahren: Semperoper kehrt nach Dresden zurück Heute vor 41 Jahren: Semperoper kehrt nach Dresden zurück
Heute vor 47 Jahren: Die Geburtsstunde der Weltklimakonferenz Heute vor 47 Jahren: Die Geburtsstunde der Weltklimakonferenz
Heute vor 36 Jahren kam Freiheitskämpfer Nelson Mandela frei Heute vor 36 Jahren kam Freiheitskämpfer Nelson Mandela frei
Heute vor 203 Jahren: Ein Karnevalszug in Köln verändert alles Heute vor 203 Jahren: Ein Karnevalszug in Köln verändert alles
Heute vor 48 Jahren: Der Beginn einer neuen Ära der Science-Fiction Heute vor 48 Jahren: Der Beginn einer neuen Ära der Science-Fiction

Hinrichtung der Geschwister Scholl 1943

Das Denkmal zur Ehrung der "Weißen Rose" vor dem Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität.
Das Denkmal zur Ehrung der "Weißen Rose" vor dem Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität.  © Peter Kneffel/dpa

Sophie Scholl und ihr Bruder Hans Scholl kritisierten auf Flugblättern das Unrecht des NS-Regimes, den sinnlosen Krieg und die Ermordung ihrer jüdischen Mitbürger. Nach ihrer Verhaftung versucht Hans Scholl die alleinige Schuld auf sich zu nehmen, um alle anderen Widerstandskämpfer der Weißen Rose zu schützen.

Im Vernehmungsprotokoll der Gestapo lässt findet sich diese Aussage Sophie Scholls: „Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen auf mich nehmen.“

In München verkündet Hitlers Blutrichter Roland Freisler vor dem Volksgerichtshof die Bestrafung mit dem Tode wegen Hochverrats. Die Geschwister Scholl dürfen noch einmal kurz ihre Eltern sehen, bevor sie fünf Tage nach ihrer Verhaftung sterben.

Heute vor 47 Jahren: Die Geburtsstunde der Weltklimakonferenz
Heute vor ... Jahren Heute vor 47 Jahren: Die Geburtsstunde der Weltklimakonferenz

Am 22. Februar wurden die 21-jährige Sophie Scholl und der 24-jährige Hans Scholl durch das Fallball hingerichtet. Auch die Mitstreiter Christoph Probst, Willi Graf, Alexander Schmorell und Kurt Huber ereilte das gleiche Schicksal.

Titelfoto: -/dpa

Mehr zum Thema Heute vor ... Jahren: