Heute vor 83 Jahren: So tragisch endet die Verhaftung der Geschwister Scholl

Am 18.2.1943 werden die Geschwister Scholl beim Verteilen kritischer Flugblätter auf frischer Tat ertappt. Dieser historische Tag besiegelt ihr Schicksal.

Von Nadja Kocsis

Die Widerstandsgruppe "Weiße Rose" ist für immer verbunden mit den Namen Sophie (1921-1943) und Hans Scholl (1918-1943). Die Geschwister kämpften mit ihren Freunden gegen das NS-Regime und bezahlten dafür mit ihrem jungen Leben. Am 18. Februar 1943 sollte sich ihr Schicksal entscheiden. Welche Ereignisse sich außerdem jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Hans und Sophie Scholl kritisierten mutig das NS-Regime und deren Verbrechen. © -/dpa Wie auch Hans Scholl schrieb sich Sophie an der Münchner Universität ein, um dort zu studieren. Als sie den Freundeskreis ihres großen Bruders kennenlernte, kam auch sie mit verbotenen Schriften in Berührung und diskutierte mit den Freunden, wie man Widerstand gegen Hitler leisten könne. Die Flugblätter der Weißen Rose 1942 werden Hans Scholl und seine Freunde an die Ostfront eingezogen. Als sie im Herbst zurückkehren ist Sophie fester Bestandteil der Widerstandsgruppe und hilft bei der Erstellung und Vervielfältigung der mahnenden Flugblätter. Über München hinaus bringt sie sogar 2000 Flugblätter nach Augsburg. Am 18. Februar vor 83 Jahren verteilten die Geschwister Scholl am helllichten Tag an der Münchner Uni Flugblätter. Der Hausmeister der Universität erwischt die beiden und sie werden sofort von der Gestapo in Gewahrsam genommen.

Hinrichtung der Geschwister Scholl 1943