Heute vor 57 Jahren: Der Mord, der ein düsteres Rätsel auslöste

Am 20. Dezember 1968 wurden Betty Lou Jensen und David Faraday ermordet. Die Tat gilt als erster bekannter Doppelmord des Zodiac-Killers in Kalifornien.

Von Jenny Hochmuth

Heute vor 57 Jahren, am 20. Dezember 1968, wurden die Jugendlichen Betty Lou Jensen und David Faraday in Kalifornien erschossen. Die Tat gilt als erster bekannter Mord des sogenannten Zodiac-Killers. Weitere Ereignisse findest Du unter heute vor ... Jahren.

Erster Doppelmord und Beginn einer unheimlichen Serie

Am 20. Dezember 1968 begann das Rätsel um den Zodiac-Killer. © IMAGO / ZUMA Press Wire In der Nacht des 20. Dezember 1968 traf sich die 16-jährige Betty Lou Jensen zu einem ersten Date mit dem 17-jährigen David Arthur Faraday. Faraday holte sie mit dem Auto seiner Mutter ab. Die Schülerin erzählte zu Hause, sie würden zu einem Weihnachtskonzert gehen. Stattdessen statteten die beiden Jugendlichen zunächst einer Mitschülerin Jensens und später einem Drive-In-Restaurant einen Besuch ab. Ihre Fahrt endete gegen 22 Uhr an einem abgelegenen Punkt östlich entlang der kalifornischen Lake Herman Road. Ein beliebter Ort für Liebespaare. Heute vor ... Jahren Heute vor 5 Jahren: Der Tag, an dem es in Deutschland still wurde Die letzten Zeugen sahen das Paar gegen 23 Uhr das letzte Mal lebend. Kurz danach hielt ein weiteres Fahrzeug hinter dem Wagen des Paares. Da es keine Zeugen für das Nachfolgende gab, lässt sich nur grob erahnen, was dann geschehen ist.

So könnte der erste Mord des Zodiac-Killers abgelaufen sein

Der Fahrer stieg aus und näherte sich dem Auto. Er zerschoss zunächst mit einer Pistole das rechte hintere Fenster und schoss dann auf den linken Hinterradkasten. Bei einem Fluchtversuch aus dem Wagen über die vordere Beifahrerseite wurde Faraday vom Täter in den Kopf geschossen. Betty Lou gelang es zunächst zu fliehen. Sie wurde allerdings wenige Meter entfernt von fünf Kugeln in den Rücken tödlich getroffen. Der Täter verschwand unerkannt. Als die Polizisten etwa eine halbe Stunde nach der Tat eintrafen, fanden sie Jensen tot vor. Faraday erlag seinen Verletzungen kurz nach Mitternacht auf dem Weg ins Krankenhaus.

Der Anfang eines ungelösten Albtraums

Die Briefe des Zodiac-Killers waren immer mit diesem Symbol versehen. © 123RF / chillywillylalala Erst Monate später sollte der Mord an den zwei Jugendlichen eine neue Dimension erhalten. Ein Unbekannter bekannte sich in Briefen an Zeitungen zu mehreren Taten, darunter auch der Doppelmord an der Lake Herman Road. Er nannte sich selbst "Zodiac" und begann, die Polizei und die Öffentlichkeit mit verschlüsselten Botschaften zu provozieren. Insgesamt können dem Zodiac-Killer sieben Opfer zugeschrieben werden, zwei davon überlebten. Der Mörder selbst behauptete jedoch in einem seiner Briefe, insgesamt 37 Opfer ermordet zu haben. Trotz intensiver Ermittlungen, zahlreicher Verdächtiger und moderner forensischer Methoden konnte der Täter bis heute nicht eindeutig identifiziert werden. Heute vor ... Jahren Heute vor 124 Jahren: Die wahre Geschichte hinter dem Nobelpreis Der Mord an Betty Lou Jensen und David Faraday markierte damit den Beginn eines der bekanntesten ungelösten Kriminalfälle der US-Geschichte.