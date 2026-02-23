Heute vor 133 Jahren: Eine Idee versetzt die Welt in Bewegung
Heute vor 133 Jahren, am 23. Februar 1893, erhielt der Ingenieur Rudolf Diesel vom kaiserlichen Patentamt in Berlin die Urkunde für die Rechte an "Arbeitsverfahren und Ausführung für Verbrennungskraftmaschinen". Dahinter verbarg sich die Theorie für den später nach ihm benannten Dieselmotor.
Welche Errungenschaften sich außerdem jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.
Das Innovative an Diesels Idee war das Selbstzündungsverfahren. Anders als die kompliziertere Zündanlage des Benzinmotors braucht Diesels "rationelle Wärmekraftmaschine" keine Zündkerzen.
Stattdessen wird Luft stark verdichtet und dabei auf etwa 800 Grad Celsius erhitzt. Dadurch entzündet sich der eingespritzte Kraftstoff selbst. Der entstehende Druck treibt den Kolben nach unten und erzeugt Arbeit.
Diese Dieselmotoren waren außerdem doppelt so effizient wie damals eingesetzte Dampfmaschinen.
Sie waren sparsamer im Verbrauch, kompakter und mussten nicht so häufig gewartet werden. Zudem konnten günstigere Kraftstoffe wie Roh- und Schweröl verwendet werden.
Entwicklung des Motors
Der Weg zum Erfolg war nicht ganz einfach. Der erste Entwurf brachte keinen funktionstüchtigen Motor, was Zweifel an der Umsetzung laut werden ließ.
Durch die Veröffentlichung seiner Theorie in seinem Buch gewann er aber die Aufmerksamkeit der Maschinenfabrik Augsburg (heute MAN AG). Zusammen mit der Firma von Friedrich Krupp entstand bis Februar 1894 ein erster laufender Motor und 1897 der erste fertige Prototyp.
Ab 1898 war Diesels Erfindung zunächst als Standmotor gewerblich im Einsatz.
Bedeutung des Dieselmotors: Damals und heute
Aufgrund seiner Überlegenheit wurde der Motor in Schiffen und U-Booten verbaut, die in den Weltkriegen zum Einsatz kamen. Ab 1936 gingen mit dem Mercedes-Benz 260 D die ersten Pkw mit Dieselmotor in Serie.
Rudolf Diesel selbst erlebte den Durchbruch seiner Erfindung nicht mehr. Er verstarb 1913, als er vom Fährschiff von Belgien nach England über Bord ging.
Auch heute sind Motoren und Generatoren in Industrie, Logistik und Schiffsverkehr noch vom Dieselmotor geprägt.
Unter Pkw entwickelt sich bereits seit einer Weile ein Trend, bei dem vermehrt Elektromotoren übernehmen - angetrieben von Klimazielen und strengeren Abgasvorschriften.
Titelfoto: Wikimedia Commons/Public Domain/Reichspatentamt