Heute vor 133 Jahren: Eine Idee versetzt die Welt in Bewegung

Am 23. Februar 1893 erhielt Rudolf Diesel das Patent für seinen Verbrennungsmotor. Damit wird nicht nur das Automobil revolutioniert.

Von Nele Fischer

Heute vor 133 Jahren, am 23. Februar 1893, erhielt der Ingenieur Rudolf Diesel vom kaiserlichen Patentamt in Berlin die Urkunde für die Rechte an "Arbeitsverfahren und Ausführung für Verbrennungskraftmaschinen". Dahinter verbarg sich die Theorie für den später nach ihm benannten Dieselmotor. Welche Errungenschaften sich außerdem jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Heute vor 133 Jahren erhielt Rudolf Diesel das Patent für den Dieselmotor. © Wikimedia Commons/Public Domain/Reichspatentamt Das Innovative an Diesels Idee war das Selbstzündungsverfahren. Anders als die kompliziertere Zündanlage des Benzinmotors braucht Diesels "rationelle Wärmekraftmaschine" keine Zündkerzen. Stattdessen wird Luft stark verdichtet und dabei auf etwa 800 Grad Celsius erhitzt. Dadurch entzündet sich der eingespritzte Kraftstoff selbst. Der entstehende Druck treibt den Kolben nach unten und erzeugt Arbeit. Diese Dieselmotoren waren außerdem doppelt so effizient wie damals eingesetzte Dampfmaschinen. Sie waren sparsamer im Verbrauch, kompakter und mussten nicht so häufig gewartet werden. Zudem konnten günstigere Kraftstoffe wie Roh- und Schweröl verwendet werden.

Entwicklung des Motors

Der Weg zum Erfolg war nicht ganz einfach. Der erste Entwurf brachte keinen funktionstüchtigen Motor, was Zweifel an der Umsetzung laut werden ließ. Durch die Veröffentlichung seiner Theorie in seinem Buch gewann er aber die Aufmerksamkeit der Maschinenfabrik Augsburg (heute MAN AG). Zusammen mit der Firma von Friedrich Krupp entstand bis Februar 1894 ein erster laufender Motor und 1897 der erste fertige Prototyp. Ab 1898 war Diesels Erfindung zunächst als Standmotor gewerblich im Einsatz.

Der Mercedes-Benz 260 D (W138) war der erste Pkw, der mit Dieselmotor in Serie ging. © 123RF/buschmen

Bedeutung des Dieselmotors: Damals und heute

Aufgrund seiner Überlegenheit wurde der Motor in Schiffen und U-Booten verbaut, die in den Weltkriegen zum Einsatz kamen. Ab 1936 gingen mit dem Mercedes-Benz 260 D die ersten Pkw mit Dieselmotor in Serie. Rudolf Diesel selbst erlebte den Durchbruch seiner Erfindung nicht mehr. Er verstarb 1913, als er vom Fährschiff von Belgien nach England über Bord ging.