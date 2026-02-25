Heute vor 94 Jahren: Bürokratische Entscheidung mit fatalen Folgen

Am 25.2. vor 94 Jahren erhielt Adolf Hitler nach sechs misslungenen Versuchen die deutsche Staatsbürgerschaft. So kam es dazu.

Von Nele Fischer

Heute vor 94 Jahren, am 25. Februar 1932, wurde Adolf Hitler deutscher Staatsbürger. Für Millionen Menschen sollte das fatale Folgen haben. Welche anderen Ereignisse sich ebenfalls jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Heute vor 94 Jahren erhielt Adolf Hitler die deutsche Staatsbürgerschaft. © Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0/Bundesarchiv Hitler wurde im oberösterreichischen Braunau geboren und war daher Staatsbürger Österreich-Ungarns, beziehungsweise ab 1918 der Republik Österreich, obwohl er seit 1913 in München lebte. Schon 1919 fiel er durch antidemokratische Agitation auf. Nach dem gescheiterten Hitlerputsch 1923 galt er dann als Hochverräter. Als vorbestrafter Ausländer drohte ihm Ausweisung zurück nach Österreich. Um dem zu entgehen, beantragte er 1925 die Entlassung aus dem österreichischen Staatsverband, die ihn staatenlos machte. Eine offizielle deutsche Staatsangehörigkeit hielt er zunächst nicht für notwendig. Heute vor ... Jahren Heute vor 56 Jahren: Zwei Bombenexplosionen, ein Flugzeugabsturz Als er sich dann jedoch für die Wahl zum Reichspräsidenten aufstellen lassen wollte, wurde die fehlende Staatsbürgerschaft zum Problem.

Hitlers Weg zur Staatsbürgerschaft

Er hatte nun zwei Möglichkeiten: einen regulären Antrag oder einen Beamtenposten, der ihn zum deutschen Bürger machen würde. Obwohl er selbst der Meinung war, sich den deutschen Pass durch seine politische Rolle längst verdient zu haben, scheiterten trotzdem mehrere Anläufe.

Vorschläge, die unter anderem von NSDAP-Abgeordneten Rudolf Buttmann und Wilhelm Frick kamen, wurden von den Behörden abgelehnt - aus Sorge vor Protesten und aufgrund des Putsches von 1923. Als nur noch die Verbeamtung blieb, bekam Hitler eine Stelle als Gendarmeriekommissar in Hildburghausen. Die Ernennungsurkunde vernichtete er jedoch wenige Tage später und verzichtete auf den Posten. Letztendlich nahm er die Stelle eines Regierungsrates an der braunschweigischen Gesandtschaft in Berlin an und erhielt automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft - pünktlich vor der Präsidentenwahl.

Übrigens: Er war sofort beurlaubt und trotz Gehaltszahlungen nie in der Tätigkeit aktiv. Nach seiner Wahl zum Reichskanzler beantragte er die Entlassung.

Folgen seiner Einbürgerung