Heute vor 93 Jahren: 70.000 Tote durch Naturkatastrophe in China

Heute vor 93 Jahren, am 25. Dezember 1932, erschütterte ein starkes Erdbeben das gesamte chinesische Changma-Becken sowie Teile der Provinz Gansu.

Das Erdbeben in Gansu zerstörte mehr als 1000 Häuser. (Symbolbild)

Am Morgen des 25. Dezembers 1932 wurde die Provinz Gansu im Nordwesten Chinas um kurz nach zehn Uhr von einem schweren Erdbeben erschüttert.

Das Beben traf das Changma-Becken und den westlichen Teil des Hexi-Korridors in der Provinz Gansu, also eine ländlich geprägte Region, in der viele Gebäude aus wenig stabilen Materialien errichtet waren.

Zahlreiche Dörfer wurden zerstört, viele Häuser stürzten ein. Erdrutsche und Bodensenkungen verschärften die Lage zusätzlich.

Zur Zahl der Todesopfer existieren unterschiedliche Angaben. Die genaue Zahl ist demnach nicht anzugeben. Das Beben soll aber zwischen 275 und 70.000 Todesopfern gefordert haben.

Auch die Zahl der Verletzten lässt sich nicht eindeutig beziffern. Die Abweichungen gelten als Folge unvollständiger Erhebungen, schwer zugänglicher Regionen und fehlender zentraler Dokumentation. 1167 Häuser wurden zerstört.

Das Erdbeben von Gansu zählt zu den folgenschwersten Naturereignissen in China während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es ist vor allem durch das Ausmaß der Zerstörung und die hohe, jedoch nicht eindeutig belegbare Zahl der Opfer dokumentiert.