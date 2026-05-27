Heute vor 90 Jahren begann die Geschichte eines legendären Ozeandampfers

Heute vor 90 Jahren, am 27. Mai 1936, verließ die RMS Queen Mary zu ihrer Jungfernfahrt den Hafen von Southampton in Richtung New York - ein Schiff, das größer und schneller war als fast alles zuvor.

Die berühmte "Queen Mary" als Museumsschiff in Long Beach (Kalifornien, USA). © 123RF/kitleong

Mit einer Länge von rund 310 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von über 30 Knoten gehörte die Queen Mary zu den leistungsstärksten Passagierschiffen ihrer Zeit.

Der Luxusliner war für den Linienverkehr zwischen Europa und Amerika konzipiert und bot in unterschiedlichen Klassen mit entsprechend ausgestatteten Kabinen und Aufenthaltsräumen im meist prachtvollen Art-déco-Design für mehrere tausend Passagiere Platz.

Gebaut von der Werft John Brown & Company in Schottland, war das Schiff für die britische Reederei Cunard-White Star Line im Einsatz und hatte den Status eines Royal Mail Ship (dt. Postverschiffer, kurz RMS) inne.

Die Queen Mary verband technische Innovation mit hoher Transportkapazität und setzte neue Maßstäbe im Wettbewerb der Transatlantikliner in den 1930er-Jahren.