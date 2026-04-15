Heute vor 114 Jahren: Ein Luxusliner, der als unsinkbar galt, ging unter

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Heute vor 114 Jahren, am 15. April 1912, sank die Titanic, das damals größte Schiff der Welt, nach einer Kollision mit einem Eisberg im Nordatlantik. Mehr als 1500 Menschen verloren ihr Leben.

So könnte der Untergang der Titanic im April 1912 ausgesehen haben. © Fotomontage: Wikimedia Commons/Public domain/Willy Stöwer, Wikimedia Commons/Public domain/Francis Godolphin Osbourne Stuart

Die Titanic war das damals größte Passagierschiff der Welt. Gebaut von der White Star Line in Belfast (Nordirland), galt sie mit 269 Metern Länge, modernster Technik und luxuriöser Ausstattung als technisches Meisterwerk und Symbol für Sicherheit und Komfort.

Am 10. April 1912 begann die Jungfernfahrt von Southampton nach New York. Mit an Bord waren auch prominente Passagiere wie beispielsweise Benjamin Guggenheim (Geschäftsmann), John Jacob Astor IV (Hotelier), Margaret Brown (Frauenrechts-Aktivistin) sowie das Ehepaar Isidor und Ida Strauss (Kaufhausbesitzer).

In der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 kollidierte die Titanic gegen 23.40 Uhr Bordzeit mit einem Eisberg im Nordatlantik. Obwohl das Schiff über Funkgeräte verfügte, wurden Warnungen anderer Schiffe zum Teil ignoriert. Obendrein reichten die Rettungsboote nicht für alle Passagiere. Erst gegen 00.25 Uhr soll Kapitän Smith den Befehl gegeben haben, die Passagiere in die Rettungsboote zu bringen.

Frauen und Kinder hatten Vorrang, während viele Männer keine Chance hatten. Von den über 2220 Menschen an Bord kamen rund 1500 Menschen ums Leben, etwa 710 überlebten das Unglück.