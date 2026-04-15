Heute vor 114 Jahren: Ein Luxusliner, der als unsinkbar galt, ging unter
Heute vor 114 Jahren, am 15. April 1912, sank die Titanic, das damals größte Schiff der Welt, nach einer Kollision mit einem Eisberg im Nordatlantik. Mehr als 1500 Menschen verloren ihr Leben.
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Die Titanic war das damals größte Passagierschiff der Welt. Gebaut von der White Star Line in Belfast (Nordirland), galt sie mit 269 Metern Länge, modernster Technik und luxuriöser Ausstattung als technisches Meisterwerk und Symbol für Sicherheit und Komfort.
Am 10. April 1912 begann die Jungfernfahrt von Southampton nach New York. Mit an Bord waren auch prominente Passagiere wie beispielsweise Benjamin Guggenheim (Geschäftsmann), John Jacob Astor IV (Hotelier), Margaret Brown (Frauenrechts-Aktivistin) sowie das Ehepaar Isidor und Ida Strauss (Kaufhausbesitzer).
In der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 kollidierte die Titanic gegen 23.40 Uhr Bordzeit mit einem Eisberg im Nordatlantik. Obwohl das Schiff über Funkgeräte verfügte, wurden Warnungen anderer Schiffe zum Teil ignoriert. Obendrein reichten die Rettungsboote nicht für alle Passagiere. Erst gegen 00.25 Uhr soll Kapitän Smith den Befehl gegeben haben, die Passagiere in die Rettungsboote zu bringen.
Frauen und Kinder hatten Vorrang, während viele Männer keine Chance hatten. Von den über 2220 Menschen an Bord kamen rund 1500 Menschen ums Leben, etwa 710 überlebten das Unglück.
Untergang der Titanic - Ursachen für die Katastrophe
Die Ursachen des Untergangs der Titanic waren sowohl technische als auch organisatorische Mängel.
Die Rumpfkonstruktion konnte die Eisberg-Kollision nicht vollständig abfangen.
Auf Funkwarnungen anderer Schiffe wurde von der Besatzung teilweise gar nicht oder erst zu spät reagiert.
Die Zahl der Rettungsboote war zwar gesetzlich ausreichend, aber deutlich zu knapp bemessen.
Die Evakuierung verlief zum Teil unkoordiniert.
Wetterbedingungen und die hohe Geschwindigkeit wurden unterschätzt und verstärkten die Gefahr.
Offizielle Untersuchungen und Gerichtsverfahren ergaben keine klare Schuldzuweisung. Fest steht: Die Titanic hielt die damals gültigen Sicherheitsvorschriften und seemännischen Praktiken weitgehend ein.
Folgen des Schiffsunglücks 1912
Die Katastrophe der Titanic hatte langfristige Folgen. Die internationale Schifffahrtsorganisation SOLAS (Safety of Life at Sea) führte strengere Sicherheitsvorschriften ein: darunter genügend Rettungsboote für alle Passagiere, ständige Funkbereitschaft bzw. -überwachung und verpflichtende Eisschutzmaßnahmen.
Der Untergang gilt bis heute als prägendes Beispiel für technische Überheblichkeit und unzureichende Sicherheitsplanung.
Im September 1985 entdeckte das Team rund um den Meeresforscher Robert Ballard das Wrack der Titanic im Nordatlantik. Heute ist es Gegenstand wissenschaftlicher Forschung und Teil zahlreicher Museumsausstellungen weltweit.
Die Titanic bleibt ein Mahnmal für technische Risiken, menschliches Versagen und die Weiterentwicklung der Sicherheitsstandards auf See.
Titelfoto: Fotomontage: Wikimedia Commons/Public domain/Willy Stöwer, Wikimedia Commons/Public domain/Francis Godolphin Osbourne Stuart