Heute vor 34 Jahren: Dieses Ausnahmetalent lebte bis zu seinem Tod für die Musik

Freddie Mercury starb am 24. November 1991 mit nur 45 Jahren, aber er lebte bis zum Ende für seine Musik ➤ die berührende Wahrheit über eine Legende.

Von Aline Neißner

Heute vor 34 Jahren, am 24. November 1991, starb Freddie Mercury - und doch traf er kurz zuvor noch eine Entscheidung, die die Welt erschütterte. Sein letztes Statement, seine letzten Momente und warum seine Stimme bis heute nachhallt. Eine der bewegendsten Geschichten der Musikhistorie. Was die Welt ansonsten berührte, steht unter: Heute vor ... Jahren.

Freddie Mercury (1946 bis 1991) war Frontsänger der Band Queen. © dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Ende November 1991 wurde es ruhig um Freddie Mercury, der 1946 als Farrokh Bulsara geboren wurde. Der charismatische Sänger von Queen hatte sich in sein Zuhause im Londoner Stadtteil Kensington zurückgezogen, wohl wissend, dass sein Körper nicht mehr lange durchhalten würde. Die Öffentlichkeit ahnte kaum etwas von seinem Zustand. Mercury hatte seine Erkrankung jahrelang bewusst privat gehalten, weil er als Musiker und nicht als Patient in Erinnerung bleiben wollte. Enge Freunde bzw. Freundinnen wie Mary Austin sowie seine Bandkollegen Brian May, Roger Taylor und John Deacon standen ihm in dieser Zeit besonders nahe. Trotz seiner zunehmenden Schwäche blieb Mercury geistig klar und traf bis zuletzt alle Entscheidungen selbst. Heute vor ... Jahren Heute vor 61 Jahren: Freigabe der einst längsten Hängebrücke Er wollte zu Hause bleiben, umgeben von Menschen, denen er vertraute - ohne Dramatik, ohne Inszenierung, nur mit der Würde, die ihn sein Leben lang auszeichnete.

Woran Freddie Mercury wirklich starb

Freddie Mercury lebte für die Musik - bis zum Schluss. © Carl Lender , CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Mercury selbst hatte seine HIV-Diagnose bereits Mitte der 1980er-Jahre erhalten. In einer Zeit, in der AIDS noch stark vorverurteilt und medizinisch kaum behandelbar war, entschied er sich, seine Krankheit geheim zu halten. Bis kurz vor seinem Tod nahm Mercury weiterhin Musik auf, zwar oft erschöpft, aber entschlossen, Queen ein letztes Kapitel zu schenken. Einige dieser Aufnahmen erschienen Jahre später auf dem Album "Made in Heaven". Als sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechterte und keine Besserung mehr in Sicht war, entschied sich Mercury dazu, alle Medikamente außer Schmerzmitteln abzusetzen. Heute vor ... Jahren Heute vor 25 Jahren zeigte Honda, wozu ein Roboter fähig ist Am Morgen des 24. November 1991 fiel Freddie Mercury in ein Koma und starb noch am selben Tag an den Folgen einer Lungenentzündung, ausgelöst durch seine AIDS-Erkrankung.

Sein Statement, das die Welt berührte

Am 23. November 1991, nur einen Tag vor seinem Tod, veröffentlichte Mercury ein kurzes, nüchternes Statement: Er bestätigte offiziell, an AIDS erkrankt zu sein. Die Reaktionen waren überwältigend. Fans versammelten sich vor seinem Haus, legten Blumen nieder und sangen Queen-Hits wie "We Are the Champions". Medien weltweit berichteten, die Musikwelt reagierte geschockt und dankbar zugleich. Viele Künstler und Künstlerinnen würdigten seinen Mut, aber auch seine Individualität und künstlerische Freiheit. Mercurys Entscheidung brachte das Thema AIDS auf eine neue öffentliche Ebene und veränderte die Wahrnehmung der Krankheit nachhaltig.

Was Mercurys Tod für Queen und die Musik bedeutete