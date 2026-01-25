Heute vor 111 Jahren: Das Brot wird knapp - Deutschland führt die Rationierung ein

Weitere geschichtliche Ereignisse findest Du unter heute vor ... Jahren .

Heute vor 111 Jahren, am 25. Januar 1915 führte Deutschland im Ersten Weltkrieg die Brotkarte ein. Sie war die erste von mehreren Lebensmittelkarten, die den begrenzten Vorrat steuern sollten.

Brotkarten der Stadt München und Lüdenscheid. © 123RF/wirestock, imago/United Archives, imago/Rüdiger Wölk

Die Versorgung der Zivilbevölkerung verschlechterte sich zunehmend, da der Krieg die landwirtschaftliche Produktion belastete und Transportwege blockierte. Um eine gerechte Verteilung zu gewährleisten, wurde zunächst Brotkarten ausgegeben. Jede Person erhielt eine bestimmte Menge Brot pro Woche, die über die Karten abgegeben wurde.

Die Einführung der Brotkarte markierte den Beginn eines umfassenderen Lebensmittel-Rationierungssystems, das in den folgenden Jahren auf weitere Grundnahrungsmittel ausgeweitet wurde. Darunter zählten zum Beispiel später auch Butter, Fett, Margarine, Eier, Fleisch, Zucker, Seife und mehr.

Die Maßnahme war Teil der Kriegswirtschaft und zielte darauf ab, Hunger und soziale Unruhen zu vermeiden, während die Fronten versorgt wurden. Trotz der Rationierung kam es immer wieder zu Engpässen und einem belebten Schwarzmarkt sowie Tauschhandel, da die offiziellen Mengen nicht immer ausreichten.

Die Lebensmittelkarten veränderten den Alltag nachhaltig. Mahlzeiten wurden einfacher und Ersatzstoffe wie Streckmehl (zum Beispiel für minderwertiges "Hungerbrot") gehörten bald zum Standard. Besonders in den Städten verschärfte sich die Versorgungslage spürbar, während ländliche Regionen teilweise besser zurechtkamen.

Auch in den darauffolgenden Jahren verschärfte sich die Versorgungslage weiter. Gerade gegen Ende des Krieges 1917 sank die tägliche Nahrungszufuhr in den Städten auf rund 1000 Kalorien pro Person.