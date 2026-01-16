Heute vor 81 Jahren: Ostdeutsche Stadt in einer Nacht fast vollständig zerstört

Weitere spannende Ereignisse findest Du außerdem unter heute vor ... Jahren .

Heute vor 81 Jahren, am 16. Januar 1945, wurde Magdeburg bei einem massiven Luftangriff der britischen Royal Air Force (RAF) schwer getroffen. Der Angriff war Teil einer Serie geplanter Flächenbombardements gegen deutsche Großstädte in den letzten Kriegsmonaten.

Trümmerlandschaft der Magdeburger Innenstadt, 16. Januar 1945. © Penfold (Fg Off), Royal Air Force official photographer (Wikipedia)

Am Abend des 16. Januar 1945 wurde Magdeburg Ziel eines groß angelegten Luftangriffs der RAF.

Mit dem Codenamen "Grilse" war der Angriff Teil einer Reihe koordinierter Flächenbombardements gegen mehrere deutsche Großstädte. Ziel dieser Angriffe war es, die verbliebene Industrie- und Verkehrsinfrastruktur zu zerstören und die Versorgung sowie die Moral der Bevölkerung weiter zu schwächen.

Für den Angriff in Magdeburg setzten die Alliierten rund 5000 schwere Bombenflugzeuge ein. Innerhalb weniger Stunden wurden etwa 12.500 Tonnen Spreng- und Brandbomben über dem Stadtgebiet abgeworfen.

Die Bombardierung führte zu zahlreichen Großbränden, die sich rasch ausbreiteten. In der dicht bebauten Innenstadt entwickelte sich ein Feuersturm.

Nach dem Angriff galten rund 60 Prozent des gesamten Stadtgebietes als zerstört oder schwer beschädigt. Der Verlust an Wohnraum betrug etwa 68 Prozent. Besonders die Innenstadt wurde nahezu vollständig zerstört.

Die Zahl der Todesopfer wird auf 5000 bis 6000 Menschen geschätzt. Rund 16.000 Personen wurden verletzt, tausende galten nach dem Angriff als vermisst. Mehr als 200.000 Menschen verloren ihre Wohnungen und waren obdachlos.

Der Luftangriff zählt zu den schwersten Zerstörungen einer deutschen Großstadt in den letzten Kriegsmonaten.