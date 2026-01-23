Heute vor 54 Jahren: Eine Maus eroberte die Bildschirme

Seit 1972 heißt ein beliebtes Kinderformat "Die Sendung mit der Maus". Maus & Elefant erklären Wissenswertes leicht verständlich ➤ Hintergründe & Infos.

Von Aline Neißner

Heute vor 54 Jahren, am 23. Januar 1972, wurde die bekannte Kindersendung erstmals unter dem Titel "Die Sendung mit der Maus" ausgestrahlt. Zuvor hieß das Format "Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger". Die Umbenennung machte den bis heute gültigen Titel zur festen Marke im deutschen Fernsehen. Unter Heute vor ... Jahren gibt es noch viele weitere spannende Ereignisse zu entdecken.

Typische, leicht verschlafen aussehende Mausfigur aus der "Sendung mit der Maus". © Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Unter dem Namen "Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger" wurde die Kindersendung bereits um 1970 entwickelt und am 7. März 1971 zum ersten Mal im Fernsehen ausgestrahlt. Die Idee hinter diesem Format war, Kindern komplexe Zusammenhänge aus Alltag, Technik und Natur verständlich zu erklären. Dabei war es von Beginn an das Ziel, Wissen sachlich, anschaulich und ohne Vereinfachung oder Verniedlichung zu vermitteln. Die sogenannten "Sachgeschichten" erklären bis heute Schritt für Schritt, wie Dinge funktionieren - vom Brotbacken bis zur Raumfahrt. Während die "Lachgeschichten" eher der Unterhaltung dienen. Zwischen den einzelnen Geschichten werden kurze Zeichentrickfilme mit der Maus (heute auch mit Elefant und Ente) eingespielt. Heute vor ... Jahren Heute vor 48 Jahren: Das Ende einer deutschen Auto-Legende Am 23. Januar 1972 erfolgte die Umbenennung zu "Die Sendung mit der Maus", wie sie bis heute bekannt ist.

Die Sendung mit der Maus: Darum wurde der Name gewählt

Der ursprüngliche Titel beschrieb zwar den Inhalt, war jedoch lang und wenig prägnant. Vermutlich war das einer der Gründe, warum man sich für eine Umbenennung in einen klaren, kindgerechten Namen entschied, der sich leicht merken lässt und das zentrale Element der Sendung widerspiegelt. Die Maus wurde damit zur namensgebenden Figur und zugleich zur Marke. Die Namensänderung in "Die Sendung mit der Maus" markierte allerdings keinen inhaltlichen Neuanfang.

Das zeichnet die "Sendung mit der Maus" aus

Charakteristisch für die Kindersendung ist, dass die Maus nicht spricht. Sie zeigt sich vielmehr durch bestimmte Geräusche. Beispielsweise entsteht ihr berühmtes Augenklimpern durch Kastagnetten, während ihr Gang durch zwei aneinanderschlagende Kokosnussschalen imitiert wird. Der Blaue Elefant ergänzt die Maus seit 1975. Gemeinsam mit der Ente, die seit 1987 regelmäßig zu Gast ist, bildet er ein festes Figurenensemble, das ohne gesprochene Sprache auskommt. Einen großen Teil zum Erfolg der "Sendung mit der Maus" trug auch ihre Titelmusik bei, die wohl jeder in Deutschland sofort mitsummen kann.

Fun Fact: "Die Sendung mit der Maus" wurde zum Sprungbrett für andere Helden. In ihren berühmten Lachgeschichten traten zum ersten Mal Figuren auf, die später selbst zu Publikumslieblingen wurden. So feierten unter anderem Käpt'n Blaubär, der Kleine Maulwurf, der Kleine Eisbär und Shaun das Schaf hierzulande darin ihre Premieren.