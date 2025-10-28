Heute vor 139 Jahren bekam Freiheit ein Gesicht

Interessante historische Ereignisse gibt es hier: Heute vor ... Jahren .

Heute vor 139 Jahren, am 28. Oktober 1886, wurde die Freiheitsstatue ( Statue of Liberty , offiziell Liberty Enlightening the World ) in New York eingeweiht.

Sie ist weltbekannt: Heute vor 139 Jahren wurde die Freiheitsstatue eingeweiht. © 123rf/michalludwiczak

Als Geschenk von Frankreich an die Vereinigten Staaten sollte "Lady Liberty" ursprünglich zum hundertsten Jubiläum der amerikanischen Unabhängigkeit geliefert werden.

Zeitlich war das jedoch nicht möglich, sodass nur die Hand mit der Fackel fertiggestellt wurde und in Philadelphia bei der Weltausstellung ausgestellt werden konnte.

Über 21 Jahre lang soll der französische Bildhauer Frédéric-Auguste Bartholdi für die Realisierung des Projekts gebraucht haben.

Sie wurde in Frankreich gebaut, auseinandergebaut und nach New York geschickt, wo sie am 17. Juni 1885 ankam, um dort erneut aufgebaut zu werden.

Am 28. Oktober 1886 wurde sie auf Bedloe's Island (seit 1956 Liberty Island) von US-Präsident Grover Cleveland eingeweiht.

Bei der Statue handelt es sich um eine Frau aus Stahl und Kupfer. Sie trägt eine siebenstrahlige Krone, die begehbar ist und als Aussichtsplattform dient, und hält eine Fackel in die Höhe.