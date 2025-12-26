Heute vor 50 Jahren eroberte Aschenbrödel das TV im Westen

Erfahre, wann Drei Haselnüsse für Aschenbrödel erstmals im DDR- und westdeutschen Fernsehen lief und warum der Film erst 1975 ins TV kam.

Von Aline Neißner

Heute vor 50 Jahren, am 26. Dezember 1975, lief "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" erstmals im westdeutschen Fernsehen - nur wenige Tage nach der DDR-Premiere. Erfahre, wie der Märchenklassiker vom Kinohit zum Weihnachtsritual wurde und bis heute Generationen verbindet. Unter heute vor ... Jahren gibt es noch mehr Ereignisse zu entdecken.

Ein echter Märchenklassiker: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. © WDR/DRA/ARD/dpa Drei Haselnüsse für Aschenbrödel entstand 1973 als tschechoslowakisch-ostdeutsche Co-Produktion. Bereits im November 1973 feierte der Film Premiere in der ČSSR. Im März 1974 lief er in den DDR-Kinos und wurde sofort zum Publikumserfolg. In Westdeutschland lief der Film ebenfalls 1974 im Kino, jedoch erst im Dezember. Dort erreichte er zunächst nur ein eingeschränktes Publikum. Die Ausstrahlung im Fernsehen ließ auf beiden Seiten Deutschlands auf sich warten. Erst am 20. Dezember 1975 wurde der Film erstmals im DDR-Fernsehen gezeigt. Heute vor ... Jahren Heute vor 218 Jahren: Dieser Versuch der Neutralität ging nach hinten los Nur sechs Tage später, am 26. Dezember 1975, folgte die Premiere im westdeutschen Fernsehen. Damit lagen die TV-Premieren fast zeitgleich, auch wenn manche Quellen fälschlicherweise suggerieren, der Film sei im Westen deutlich später zu sehen gewesen.

Warum der Märchenfilm auf sich warten ließ

Der Grund für die verzögerte TV-Ausstrahlung lag weniger im Inhalt als in der damaligen Realität des geteilten Deutschlands. Der Film war eine tschechoslowakisch-ostdeutsche Co-Produktion und Lizenz- sowie Verwertungsrechte machten eine schnelle Übernahme ins (west-) deutsche Fernsehprogramm schwierig. Hinzu kam die Notwendigkeit einer synchronisierten Version für das Fernsehen. Nicht zuletzt unterschieden sich aber auch die Programmstrategien von Ost und West deutlich - gerade bei Kinder- und Märchenfilmen.

Vom Film zum Weihnachtsklassiker

Nach den ersten Fernsehausstrahlungen entwickelte sich der Film schnell zu einem festen Bestandteil des Weihnachtsprogramms. Anfangs wurden die Wiederholungen allerdings noch unregelmäßig ausgestrahlt. Spätestens nach der Wiedervereinigung wuchs "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zum gesamtdeutschen Kultklassiker heran, der heute auf mehreren Sendern jährlich mehrfach gezeigt wird.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel begeistert bis heute