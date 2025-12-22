Heute vor 218 Jahren: Dieser Versuch der Neutralität ging nach hinten los

Über weitere Jubiläen und historische Ereignisse kannst Du auf " Heute vor … Jahren " nachlesen.

Heute vor 218 Jahren, am 22. Dezember 1807, trat der Embargo-Act, der das US-Handelsverbot mit anderen Ländern sowie das Schließen heimischer Häfen aussprach, in Kraft. Dabei handelte es sich um eine drastische Maßnahme, mit der US-Präsident Thomas Jefferson versuchte, Druck auf Frankreich und Großbritannien auszuüben.

Zu den Auslösern der Embargogesetze gehörten die Angriffe britischer Schiffe. © Wikimedia Commons/PDM1.0/Fred S. Cozzens

Die Jahre 1792 bis 1815 waren fast durchgängig vom Krieg Frankreichs gegen wechselnde Koalitionen geprägt, der fast ganz Europa involvierte.

Frankreich und seine Verbündeten wurden vermehrt aus den Weltmeeren und dadurch als Handelsnation verdrängt.

Daraufhin verhängte Napoleon auf französischer Seite eine Kontinentalsperre - eine Wirtschaftsblockade gegen das Vereinigte Königreich.

Britische Produkte sollten vom europäischen Markt verschwinden, um die französische Wirtschaft gegen Konkurrenz zu schützen, die Wirtschaft Großbritanniens zu schwächen und Verhandlungen zu erzwingen.

Aufgrund der Spannungen innerhalb Europas gewann die amerikanische Handelsschifffahrt an Bedeutung und der Import (u. a. von Weizen, Leder, Tabak, Wolle) nach Europa nahm stark zu.

Doch die Neutralität der USA wurde missachtet: Trotz neutraler Position wurden amerikanische Schiffe vor allem von den Briten durchsucht, gekapert und beschlagnahmt.

Amerikanische Seeleute wurden von der Royal Navy zwangsrekrutiert. Zusätzlich wurden amerikanische Häfen von Briten blockiert, um Handel mit Frankreich zu verhindern.

Es war letztendlich diese Verletzung der amerikanischen Seerechte und Neutralität, die zum Handelsembargo führte.