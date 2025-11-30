Heute vor 416 Jahren verlor der Mond sein perfektes Image

Mit seinen Mondzeichnungen vom 30. November 1609 korrigierte Galileo Galilei die damalige Vorstellung vom Mond. Was machte sie so bahnbrechend?

Von Nele Fischer

Heute vor 416 Jahren, am 30. November 1609, soll Galileo Galilei erstmals den Mond durch ein Fernrohr betrachtet haben und anschließend seine berühmten Zeichnungen der Oberfläche angefertigt haben. Über weitere historische Ereignisse kannst Du außerdem unter "Heute vor … Jahren" lesen.

Galileis Entdeckung dank brandneuer Technik

Wenn auch nicht ganz proportional, waren Galileo Galileis Zeichnungen wegweisend. © Wikimedia Commons/Public Domain/Rennett Stowe/Galileo Galilei 1609 gilt das Fernrohr als brandneue Technik - erst im Jahr davor wurde es vom niederländischen Brillenmacher Hans Lipperhey erfunden. Galilei will diese Erfindung daraufhin für seine wissenschaftlichen Zwecke nutzen und verbessert sie dafür sogar. Am 30. November richtet er sein Teleskop in Padua (Italien) auf den zunehmenden Mond. Was er durch das Fernrohr sah, entsprach jedoch nicht, was man bis dahin über den Mond glaubte: Statt glatter, perfekter Oberfläche sah er Krater, Berge und Schattenzonen. Außerdem erkannte Galilei dabei richtig, dass es sich bei dem dunklen Gebiet des Mondes um eine verdeckte, von der Sonne nicht beleuchtete Fläche handelt und die Grenze zwischen Licht und Schatten - der Terminator - lediglich die Tag-Nacht-Grenze ist.

Galilei ist für seine astronomischen Entdeckungen mit dem Teleskop bekannt. Der Erste war er aber nicht. © Wikimedia Commons/Public Domain/Uffizi Gallery/Justus Sustermans

Revolutionäre Zeichnungen - trotz kleiner Abweichungen