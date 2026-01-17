Heute vor 24 Jahren: Gewaltige Lavaströme, Flucht und verheerende Folgen

Vor 24 Jahren brach am 17. Januar 2002 der Vulkan Nyiragongo im Kongo aus. Es folgten 147 Tote, rund 500.000 Obdachlose und massive Zerstörungen.

Von Jenny Hochmuth

Heute vor 24 Jahren, am 17. Januar 2002, brach der Vulkan Nyiragongo in der Demokratischen Republik Kongo aus. Lavaflüsse erreichten die Stadt, mindestens 147 Menschen kamen ums Leben, rund 500.000 Einwohner wurden obdachlos. Weitere Ereignisse findest Du unter heute vor ... Jahren.

Einer der gefährlichsten Vulkane Afrikas bricht aus

Der Nyiragongo ist einer der aktivsten Vulkane Afrikas. © 123RF / Isselee Am 17. Januar 2002 erschütterte eine gewaltige Naturkatastrophe den Osten der Demokratischen Republik Kongo: Der Vulkan Nyiragongo brach aus. Er liegt nur wenige Kilometer nördlich von der Stadt Goma, die am Ufer des Kivusees liegt. Innerhalb kurzer Zeit öffneten sich mehrere Spalten an den Flanken des Vulkans, aus denen große Mengen Lava austraten. Die Lavaströme bewegten sich mit hoher Geschwindigkeit auf die Stadt zu. Teile Gomas wurden innerhalb weniger Stunden überflutet. Wohnviertel, Straßen und Infrastruktur wurden zerstört, darunter auch Teile des Flughafens. Der Nyiragongo ist einer der gefährlichsten Vulkane Afrikas. Seine Lava ist besonders dünnflüssig und kann sich deutlich schneller ausbreiten als bei vielen anderen Vulkanen. Dadurch blieb der Bevölkerung nur wenig Zeit zur Evakuierung.

Opferzahlen und humanitäre Folgen

Nach offiziellen Angaben kamen mindestens 147 Menschen infolge des Ausbruchs ums Leben. Die Zahl der Verletzten war deutlich höher. Rund 500.000 Menschen verloren ihre Wohnungen und waren zeitweise obdachlos. Große Teile der Stadt waren von der Strom- und Wasserversorgung abgeschnitten.

Spätere Ausbrüche

2012 und 2021 brach der Vulkan erneut aus. Auch bei dem Ausbruch 2021 erreichten die Lavaflüsse das Umland von Goma. Zehntausende Menschen wurden vorsorglich evakuiert. Mit dem Vulkanausbruch gingen mehr als 1000 Erdstöße einher. Mehr als 280.000 Menschen waren betroffen. 32 Menschen starben bei dieser Naturkatastrophe.