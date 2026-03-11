Heute vor sechs Jahren: Grundstein einer neuen Zeitrechnung

Spätestens am 11. März 2020 kippte die Stimmung komplett. Das gefürchtete Virus hatte sich zu einer Pandemie entwickelt.

Von Nele Fischer

Heute vor sechs Jahren, am 11. März 2020, trat WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus vor die Presse und veränderte das Leben weltweit nachhaltig: Covid-19 galt nun offiziell als Pandemie. Noch heute sprechen viele Menschen von Ereignissen vor und nach der Pandemie. Was sich außerdem jährt, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Ab heute vor sechs Jahren galt die Ausbreitung des Coronavirus als Pandemie. © Unsplash/Martin Sanchez Was bis dahin nur entfernte Länder betraf, wurde schlagartig auch in Deutschland zur Realität: Das Coronavirus SARS-CoV-2 hatte Deutschland und die Welt im Griff. Grenzen wurden geschlossen, Flugzeuge am Boden gelassen und Homeoffice das neue Normal. Auf soziale Kontakte sollte nun verzichtet und Veranstaltungen abgesagt werden. In Krankenhäusern verschob man planbare Eingriffe, um Platz für Coronapatienten zu machen. Heute vor ... Jahren Heute vor 105 Jahren: Dieses Ereignis prägt unseren Kalender bis heute Angst und Verunsicherung machten sich breit und äußerten sich unter anderem in Hamsterkäufen und leeren Supermarktregalen.

Was ist eine Pandemie?

Bei einer Pandemie handelt es sich um eine weltweite und nicht örtlich beschränkte, starke Ausbreitung von Infektionskrankheiten durch hohe Fallzahlen und häufig schwere Krankheitsverläufen. Bis zum 11. März 2020 galt das Coronavirus lediglich als eine Epidemie, die noch regional begrenzt war. Den Begriff Pandemie wollte man nicht voreilig verwenden.

Zeitlicher Verlauf

31. Dezember 2019: in Wuhan (China) bricht Lungenentzündung mit unbekannter Ursache aus

in Wuhan (China) bricht Lungenentzündung mit unbekannter Ursache aus 30. Januar 2020: Ausruf zu internationalem Notstand wegen schneller Ausbreitung und steigender Zahlen

Ausruf zu internationalem Notstand wegen schneller Ausbreitung und steigender Zahlen 11. Februar: WHO benennt die Infektionskrankheit Covid-19

WHO benennt die Infektionskrankheit Covid-19 26. Februar: WHO warnt, dass unachtsames Ausrufen einer Pandemie unnötig zu Ängsten und Stigmatisierungen führen kann

WHO warnt, dass unachtsames Ausrufen einer Pandemie unnötig zu Ängsten und Stigmatisierungen führen kann 2. März: WHO betont der letzten Aussage, 90 Prozent der Fälle noch aus China und Großteil der restlichen nur auf vier Länder begrenzt

WHO betont der letzten Aussage, 90 Prozent der Fälle noch aus China und Großteil der restlichen nur auf vier Länder begrenzt 9. März: mehr als 100 Länder mit über 100.000 Infektionsfällen

mehr als 100 Länder mit über 100.000 Infektionsfällen 11. März: offiziell erste Pandemie seit H1N1 (2009/10)

Folgen einer Pandemie