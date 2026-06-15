Heute vor 65 Jahren: Alles Lüge oder Kalkül? - Ulbrichts umstrittene Mauer-Aussage
Heute vor 65 Jahren, am 15. Juni 1961, sorgte eine Aussage von DDR-Staatschef Walter Ulbricht für Aufsehen: "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!" Doch nur wenige Wochen später begann die DDR mit der Abriegelung Berlins, aus der die Berliner Mauer hervorging.
Interessante Ereignisse, die Geschichte schrieben, findest Du hier: heute vor ... Jahren.
Am 15. Juni 1961 fand in Ost-Berlin eine Pressekonferenz der DDR-Regierung statt. Dort antwortete der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht auf eine konkrete Journalistenfrage zur Zukunft der innerdeutschen Grenze: "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!"
Die Frage wurde im Kontext der schwierigen Situation zwischen Ost und West gestellt und bezog sich auf mögliche Maßnahmen zur Sicherung der Grenze.
Zu diesem Zeitpunkt war die Lage in Deutschland angespannt. Immer mehr Menschen, vor allem gut ausgebildete Fachkräfte, verließen die DDR über Berlin in Richtung Westen. Diese Entwicklung setzte die DDR-Führung stark unter Druck - wirtschaftlich und politisch.
Ulbrichts Aussage sollte die Menschen eigentlich beruhigen, wurde aber nur wenige Wochen später durch die Realität widerlegt, und ging somit als eines der bekanntesten politischen Zitate Deutschlands in die Geschichte ein.
Ein Satz im Widerspruch zur Entwicklung
Historische Forschungen zeigen, dass zu diesem Zeitpunkt bereits interne Überlegungen zur Sicherung der Grenze bestanden. Öffentlich wurde jedoch weiterhin betont, dass keine baulichen Maßnahmen geplant seien. Genau in diesem Spannungsfeld zwischen öffentlicher Kommunikation und politischer Realität gewann die Aussage später ihre besondere historische Bedeutung.
Denn nur wenige Wochen nach der Pressekonferenz veränderte sich die Situation grundlegend. Am 13. August 1961 begann die DDR mit der Abriegelung der Grenze zu West-Berlin. Straßenzüge wurden unterbrochen, Verkehrswege geschlossen und erste Sperranlagen errichtet.
Aus diesen Maßnahmen entwickelte sich die Berliner Mauer, die Berlin über fast drei Jahrzehnte trennte.
Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten - Eine der größten Lügen des Jahrhunderts?
Später wurde Ulbrichts berühmte Aussage oft als große Lüge bezeichnet, doch die Situation war deutlich komplexer.
Nach Einschätzung einiger Historiker und Historikerinnen gab es im Sommer 1961 zwei mögliche Strategien: entweder eine stärkere Kontrolle über Berlin ohne Mauer oder eine vollständige Abriegelung durch Grenzsperren.
Eine konkrete Betonmauer soll zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig beschlossen gewesen sein. Walter Ulbricht hoffte vielmehr auf eine alternative Lösung, wurde jedoch von der Sowjetunion ausgebremst. Die endgültige Entscheidung zur Grenzschließung fiel vermutlich erst Anfang August.
Daher gilt Ulbrichts Aussage heute eher als irreführend und nicht als eindeutige Lüge.
Titelfoto: Fotomontage: Nationalarchiv/Public Domain/Wikimedia Commons, Bundesarchiv/Bild 183-J1231-1002-002/Spremberg, Joachim/CC-BY-SA 3.0/CC BY-SA 3.0 DE/Wikimedia Commons