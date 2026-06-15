Heute vor 65 Jahren: Alles Lüge oder Kalkül? - Ulbrichts umstrittene Mauer-Aussage

Heute vor 65 Jahren, am 15. Juni 1961, sorgte eine Aussage von DDR-Staatschef Walter Ulbricht für Aufsehen: "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!" Doch nur wenige Wochen später begann die DDR mit der Abriegelung Berlins, aus der die Berliner Mauer hervorging.

War Walter Ulbrichts Aussage zum Bau der Berliner Mauer eine bewusste Lüge? © Fotomontage: Nationalarchiv/Public Domain/Wikimedia Commons, Bundesarchiv/Bild 183-J1231-1002-002/Spremberg, Joachim/CC-BY-SA 3.0/CC BY-SA 3.0 DE/Wikimedia Commons

Am 15. Juni 1961 fand in Ost-Berlin eine Pressekonferenz der DDR-Regierung statt. Dort antwortete der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht auf eine konkrete Journalistenfrage zur Zukunft der innerdeutschen Grenze: "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!"

Die Frage wurde im Kontext der schwierigen Situation zwischen Ost und West gestellt und bezog sich auf mögliche Maßnahmen zur Sicherung der Grenze.

Zu diesem Zeitpunkt war die Lage in Deutschland angespannt. Immer mehr Menschen, vor allem gut ausgebildete Fachkräfte, verließen die DDR über Berlin in Richtung Westen. Diese Entwicklung setzte die DDR-Führung stark unter Druck - wirtschaftlich und politisch.

Ulbrichts Aussage sollte die Menschen eigentlich beruhigen, wurde aber nur wenige Wochen später durch die Realität widerlegt, und ging somit als eines der bekanntesten politischen Zitate Deutschlands in die Geschichte ein.