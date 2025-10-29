Heute vor 66 Jahren: Zwei Gallier erobern Europa im Sturm

Interessante historische Ereignisse gibt es hier: Heute vor ... Jahren .

Heute vor 66 Jahren, am 29. Oktober 1959, erschien der erste Asterix-Comic. Die Comicserie ist die erfolgreichste, die Frankreich je hervorgebracht hat.

Comiczeichner Didier Conrad (2.v.l) und Autor Fabcaro (2.v.r) bei der Vorstellung des 40. Bands der Asterix-Reihe im Oktober 2023. © dpa/Sabine Glaubitz

Die Comicserie "Asterix" bzw. "Astérix" wurde für die erste Ausgabe der französischen Jugendzeitschrift "Pilote" im Verlag Dargaud erfunden, welche am 29. Oktober 1959 erschien und die erste Seite der Serie enthielt. Ursprünglich erschaffen wurde die französische Comicserie von Autor René Goscinny (*1926, †1977) und Zeichner Albert Uderzo (*1927, †2020).

Die Asterix-Geschichten erschienen zunächst als Fortsetzungen von jeweils ein bis zwei Seiten im Magazin "Pilote" und wurden später gesammelt in Comic-Alben veröffentlicht.

Die Comicserie Asterix handelt vom Titelhelden und seinem Freund Obelix, die in einem gallischen Dorf leben, das sich um 50 v. Chr. mit Hilfe eines Zaubertranks den Römern widersetzt. Die humorvollen Abenteuer begeistern Leser aller Altersgruppen und sozialen Schichten.

Ab 1974 erschienen neue Asterix-Geschichten meist direkt als Alben, zunächst weiterhin beim Verlag Dargaud. Nach Goscinnys Tod 1977 gründete Uderzo seinen eigenen Verlag, um die Reihe alleine fortzusetzen.

Jeder neue Asterix-Band bricht regelmäßig Verkaufsrekorde, was auch an dem Marketing liegt, bei dem der Inhalt bis zur gleichzeitigen Veröffentlichung in vielen Ländern streng geheim gehalten wird.