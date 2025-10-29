Heute vor 66 Jahren: Zwei Gallier erobern Europa im Sturm
Heute vor 66 Jahren, am 29. Oktober 1959, erschien der erste Asterix-Comic. Die Comicserie ist die erfolgreichste, die Frankreich je hervorgebracht hat.
29. Oktober 1959: Die ersten Seiten des Comics "Asterix, der Gallier" wurden veröffentlicht
Die Comicserie "Asterix" bzw. "Astérix" wurde für die erste Ausgabe der französischen Jugendzeitschrift "Pilote" im Verlag Dargaud erfunden, welche am 29. Oktober 1959 erschien und die erste Seite der Serie enthielt. Ursprünglich erschaffen wurde die französische Comicserie von Autor René Goscinny (*1926, †1977) und Zeichner Albert Uderzo (*1927, †2020).
Die Asterix-Geschichten erschienen zunächst als Fortsetzungen von jeweils ein bis zwei Seiten im Magazin "Pilote" und wurden später gesammelt in Comic-Alben veröffentlicht.
Die Comicserie Asterix handelt vom Titelhelden und seinem Freund Obelix, die in einem gallischen Dorf leben, das sich um 50 v. Chr. mit Hilfe eines Zaubertranks den Römern widersetzt. Die humorvollen Abenteuer begeistern Leser aller Altersgruppen und sozialen Schichten.
Ab 1974 erschienen neue Asterix-Geschichten meist direkt als Alben, zunächst weiterhin beim Verlag Dargaud. Nach Goscinnys Tod 1977 gründete Uderzo seinen eigenen Verlag, um die Reihe alleine fortzusetzen.
Jeder neue Asterix-Band bricht regelmäßig Verkaufsrekorde, was auch an dem Marketing liegt, bei dem der Inhalt bis zur gleichzeitigen Veröffentlichung in vielen Ländern streng geheim gehalten wird.
Ab 2001 zeichnete Uderzo nur noch die Entwürfe für Asterix. Die Tuschezeichnungen stammten von den franko-marokkanischen Brüdern Frédéric und Thierry Mébark. Später folgten Jean-Yves Ferri (*2013, †2021) als Autor und Didier Conrad als Zeichner, bis 2023 schließlich Fabcaro die Autorenschaft übernahm. Es gibt zahlreiche Filmadaptionen des Comics.
Die Geschichte der zwei Gallier ist noch nicht auserzählt. Der bisher letzte Band hieß "L'Iris blanc" (zu Deutsch: Die weiße Iris), welcher der 40. Band der Asterix-Reihe ist und am 26. Oktober 2023.
Titelfoto: dpa/Sabine Glaubitz