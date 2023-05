13-jähriger Polizistensohn versucht, Frauen zu vergewaltigen: Nun wurde er verurteilt!

Shrewsbury (England) - Erschreckende Taten eines 13-Jährigen in Großbritannien : Der junge Sohn eines Polizisten wurde vor Gericht in mehreren Fällen der sexuellen Gewalt und sogar der versuchten Vergewaltigung schuldig gesprochen!

Ein gerade einmal 13 Jahre alter Junge attackierte mehrere Frauen und versuchte teilweise sogar, sie zu vergewaltigen. (Symbolbild) © eakmoto/123RF

Wie unter anderem BBC berichtet, soll der Teenager insgesamt vier Opfer gehabt haben: ein 16-jähriges und zwei 17 Jahre alte Mädchen sowie eine Frau in ihren 30ern.

Der Polizistensohn schlug im vergangenen Dezember und Januar innerhalb weniger Tage mehrfach in den Straßen der Stadt Telfort in der englischen Grafschaft Shropshire zu. Während er in seiner Schuluniform auf dem Nachhauseweg war, soll er die jungen Frauen begrapscht und attackiert haben.

So häuften sich insgesamt sieben Fälle sexueller Gewalt an. Außerdem hat der Jugendliche laut Gerichtsurteil in zwei Fällen versucht, die 16- und eine der beiden 17-Jährigen zu vergewaltigen.

Im April wurde der Junge von einem Jugendgericht für schuldig befunden - am vergangenen Freitag folgte nun ein weiterer Gerichtstermin, bei dem die Strafe für den Sextäter bekannt gegeben wurde.

Dabei erklärte der zuständige Richter Anthony Lowe vom Shrewsbury Crown Court, dass es ihm nicht leicht gefallen sei, in diesem ungewöhnlichen Fall die angemessene Strafe zu finden. Einfach ins Gefängnis sollte der 13-Jährige jedenfalls nicht gesteckt werden.