AfD-Mann schießt gegen "Omas gegen Rechts", jetzt meldet sich Justiz zu Wort

Laut Staatsanwaltschaft sei sein verbaler Ausrutscher "Abgewrackte Schabracken" in Bezug auf Mitglieder der Bewegung "Omas gegen Rechts" keine Beleidigung.

Das teilte die Behörde am heutigen Mittwoch mit. Auf dem YouTube-Video einer AfD-Kundgebung in Lippstadt war zu hören, wie Blex bei seiner Rede Richtung Gegendemonstranten sagte: "Im Gegensatz zu den ekligen Omas gegen Rechts haben wir Kinder. Wir haben Kinder. Das sind nämlich keine Omas, das sind abgewrackte Schabracken, die überhaupt nichts hingekriegt haben in ihrem Leben."

Ein anwesender Journalist hatte die Polizei informiert, die wiederum die Staatsanwaltschaft einschaltete. Die Ermittlungsbehörde kam laut Mitteilung zu dem Ergebnis, dass der Spruch im "Gesamtkontext der Veranstaltung" unter die Meinungsfreiheit fiel. Zudem habe bislang keine der "Omas gegen Rechts" Anzeige erstattet.