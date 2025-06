05.06.2025 16:15 565 Beim Boarding festgenommen: Haftbefehl gegen IS-Anhänger

Gegen einen Anhänger der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) wurde am Donnerstag vorm Bundesgerichtshof in Karlsruhe ein Haftbefehl erwirkt.

Von Malte Kurtz

Karlsruhe - Gegen einen Anhänger der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) wurde am Donnerstag vorm Bundesgerichtshof in Karlsruhe ein Haftbefehl erwirkt. Alles in Kürze Haftbefehl gegen IS-Anhänger Akhmad E. in Karlsruhe

Akhmad E. unterstützte den IS durch Übersetzungen

Versuchte Mitgliedschaft und Vorbereitung staatsgefährdender Straftaten

Festnahme am Flughafen Berlin-Brandenburg im Februar

Der russische Staatsbürger Akhmad E. gilt als dringend verdächtig, den IS unterstützt zu haben, wie die Generalbundesanwaltschaft mitteilte. Er soll von den radikalen Islamisten beauftragt worden sein, deren Hassschriften in die russische und tschetschenische Sprache zu übersetzen. Zusätzlich wird dem Mann eine "versuchte Mitgliedschaft" in der Terrororganisation sowie die Vorbereitung einer "schweren staatsgefährdenden Straftat" vorgeworfen. Akhmad E. sitzt bereits seit dem 20. Februar in Untersuchungshaft, nachdem er am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) während des Boardings festgenommen worden war. Damals hatte der Beschuldigte versucht, in ein vom IS kontrolliertes Gebiet auszureisen und sich vor Ort von den Terrorfürsten militärisch ausbilden zu lassen.

