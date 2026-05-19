Tengelmann-Chef Christian Haub angeklagt: Es geht um das Verschwinden seines Bruders

Köln - Die Staatsanwaltschaft Köln hat Anklage gegen Tengelmann-Chef Christian Haub (61) erhoben. Der Vorgang steht im Zusammenhang mit dem Verschwinden seines Bruders Karl-Erivan Haub in den Schweizer Alpen.

Gegen Tengelmann-Chef Christian Haub (61) wurde Anklage erhoben. © Roland Weihrauch/dpa

Ein Sprecher des Landgerichts Köln bestätigte den Eingang der Anklageschrift vom 13. April der Deutschen Presse-Agentur, ohne den Namen des Beschuldigten zu nennen. Zuvor hatte das "Manager Magazin" berichtet.

Christian Haub wird vorgeworfen, 2021 im Verschollenheitsverfahren um seinen Bruder - den früheren Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub (†58) - eine falsche Versicherung an Eides statt abgegeben zu haben. Mark Binz, der Anwalt von Christian Haub, äußerte sich auf Nachfrage zunächst nicht zu dem Vorgang.

Die Staatsanwaltschaft hatte 2024 wegen Anfangsverdachts ein Ermittlungsverfahren gegen Christian Haub eingeleitet. In der Strafanzeige war unter anderem vorgebracht worden, dass dem Beschuldigten - entgegen seinen Angaben - belastbare Hinweise darauf vorgelegen hätten, dass sein Bruder noch leben könnte.

Nach dem Verschwinden seines Bruders Karl-Erivan Haub hatte Christian Haub die alleinige Geschäftsführung des milliardenschweren Handelskonzerns übernommen, zu dem unter anderem der Textil-Discounter Kik und die Baumarktkette Obi gehören.