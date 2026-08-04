13-Jährige auf TikTok mit Nacktaufnahmen erpresst, aber das Mädchen verhält sich genau richtig

Ludwigshafen - Im Raum Ludwigshafen ist eine 13-Jährige Opfer eines Erpressungsversuchs mit Nacktbildern geworden. Das Mädchen verhielt sich aber zum Glück genau richtig.

Die 13-Jährige hatte das vermeintlich andere Mädchen über TikTok kennengelernt. Nach einigen Wochen kam dann die Aufforderung, sich nackt zu zeigen. (Symbolfoto) © Elisa Schu/dpa

Eine Sprecherin der Polizei erklärte am Dienstag, wie die Täter vorgegangen waren. So hatte die 13-Jährige in den vergangenen Wochen über TikTok ein angeblich anderes Mädchen kennengelernt, mit dem sie begann, regelmäßig zu chatten.

Im weiteren Verlauf habe die TikTok-Bekanntschaft die 13-Jährige dann aufgefordert, sich nackt zu zeigen, was diese auch tat.

Dann wurde ihr allerdings damit gedroht, die Nacktaufnahmen zu verbreiten, wenn sie nicht weiteren Bildern und Videos zustimmen würde. Die 13-Jährig ging allerdings nicht auf die Forderung ein, sondern brach den Kontakt ab und erstattete Anzeige.

In diesem Zusammenhang warnte die Polizeisprecherin noch einmal davor, Freundschaftsanfragen von fremden Personen anzunehmen oder mit Personen, die man kaum kennt, intime Aufnahmen zu teilen.