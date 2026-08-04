Fiese Betrugsmasche über TikTok: 46-Jährigem werden Identität und Gehalt geklaut
Mutterstadt - Mit einer fiesen Betrugsmasche auf TikTok wurde ein 46-Jähriger aus Mutterstadt (Rheinland-Pfalz) übers Ohr gehauen. Die Täter stahlen seine Identität und zockten den Mann um ein komplettes Monatsgehalt ab.
Ein Sprecher der Polizei schilderte am Dienstag die hinterhältige Masche, mit der die Betrüger zu Werke gingen. So hatte der Mann zunächst Ende Mai 2026 auf TikTok nach einem Anbieter für einen Kredit über 20.000 Euro gesucht.
Auf der Videoplattform fiel ihm dann eine vermeintliche Vermittlerin ins Auge, die er kontaktierte. Für den Kredit sollte der 46-Jährige Fotos seines Personalausweises sowie seiner Lohnabrechnung via WhatsApp an die Vermittlerin weitergeben.
Nachdem er dies getan hatte, wurde der Kontakt abgebrochen. Was dahintersteckte, erfuhr der Mann dann erst vor wenigen Tagen, als Anfang August sein Gehalt ausblieb.
Rücksprache mit dem Arbeitgeber bringt Klarheit über Betrug
Nach Rücksprache mit seinem Arbeitgeber wurde die Sache schließlich offensichtlich: Die Täter hatten die ihnen geschickten Daten dazu verwendet, sich als der 46-Jährige auszugeben und dem Arbeitgeber eine neue Bankverbindung mitzuteilen. Auf dieses Konto hatte der ahnungslose Arbeitgeber dann das Geld überwiesen.
Mittlerweile hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und warnt noch einmal ausdrücklich davor, Ausweispapiere oder Gehaltsabrechnungen über soziale Medien oder Messenger-Dienste an Unbekannte weiterzugeben.
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