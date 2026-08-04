Fiese Betrugsmasche über TikTok: 46-Jährigem werden Identität und Gehalt geklaut

Mutterstadt - Mit einer fiesen Betrugsmasche auf TikTok wurde ein 46-Jähriger aus Mutterstadt ( Rheinland-Pfalz ) übers Ohr gehauen. Die Täter stahlen seine Identität und zockten den Mann um ein komplettes Monatsgehalt ab.

Der 46-Jährige hatte der angeblichen Vermittlerin Fotos von Personalausweis und Gehaltsabrechnung per WhatsApp zukommen lassen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Dienstag die hinterhältige Masche, mit der die Betrüger zu Werke gingen. So hatte der Mann zunächst Ende Mai 2026 auf TikTok nach einem Anbieter für einen Kredit über 20.000 Euro gesucht.

Auf der Videoplattform fiel ihm dann eine vermeintliche Vermittlerin ins Auge, die er kontaktierte. Für den Kredit sollte der 46-Jährige Fotos seines Personalausweises sowie seiner Lohnabrechnung via WhatsApp an die Vermittlerin weitergeben.

Nachdem er dies getan hatte, wurde der Kontakt abgebrochen. Was dahintersteckte, erfuhr der Mann dann erst vor wenigen Tagen, als Anfang August sein Gehalt ausblieb.