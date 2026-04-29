Sohn soll tödlichen Unfall verursacht haben: Betrüger erleichtern Seniorin um 100.000 Euro

Dorfen - Betrüger haben mit einem Schockanruf Silber- und Goldmünzen im Wert von rund 100.000 Euro von einer Seniorin in Oberbayern erbeutet.

Die Frau glaubte den Tätern - und verlor Silber und Gold in sechsstelligem Wert. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, erhielt die über 80-Jährige aus Dorfen (Landkreis Erding) am Dienstag einen Anruf, demzufolge ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte.

Laut Polizei wiesen die Betrüger die Frau an, eine Kaution bereitzustellen.

Die Seniorin habe kurz darauf zwischen 12 und 13 Uhr Silber- und Goldmünzen in einem Gesamtwert von rund 100.000 Euro an einen bislang unbekannten Mann gegeben.

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