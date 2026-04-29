Sohn soll tödlichen Unfall verursacht haben: Betrüger erleichtern Seniorin um 100.000 Euro
Von Robin Pfeiffer, Benedikt Zinsmeister
Dorfen - Betrüger haben mit einem Schockanruf Silber- und Goldmünzen im Wert von rund 100.000 Euro von einer Seniorin in Oberbayern erbeutet.
Wie die Polizei mitteilte, erhielt die über 80-Jährige aus Dorfen (Landkreis Erding) am Dienstag einen Anruf, demzufolge ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte.
Laut Polizei wiesen die Betrüger die Frau an, eine Kaution bereitzustellen.
Die Seniorin habe kurz darauf zwischen 12 und 13 Uhr Silber- und Goldmünzen in einem Gesamtwert von rund 100.000 Euro an einen bislang unbekannten Mann gegeben.
Täterbeschreibung:
- männlich
- etwa 1,70 Meter groß
- normale Figur
- dunkle Haare
- südländisches Erscheinungsbild
- bekleidet mit dunkler Hose und schwarzer Jacke
Betrüger mit Schockanruf erfolgreich: Kripo Erding bittet um Zeugenhinweise
Die Kriminalpolizei Erding bittet Zeugen, verdächtige Hinweise im südöstlichen Bereich von Dorfen unter der Telefonnummer 081229680 zu melden.
Von Interesse sind auch Angaben zu einem schwarzen Auto mit Münchner Kennzeichen, das eventuell mit dem Betrug in Zusammenhang stehen könnte.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa