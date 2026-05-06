Augen auf bei der Hotelbuchung: Betrüger locken mit günstigen Preisen

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Betrüger haben sich in den Account eines Hotels in Bayreuth gehackt, um Kunden mit falschen Angeboten abzuzocken.

Von Friederike Hauer

Bayreuth - In einem Bayreuther Hotel kam es am Montag zu einer Vielzahl an betrügerischen Onlinebuchungen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Kriminelle nutzten den Account des Hotels, um vergünstigte Zimmer anzubieten. (Symbolfoto)
Kriminelle nutzten den Account des Hotels, um vergünstigte Zimmer anzubieten. (Symbolfoto)  © Philip Dulian/dpa

Zwischen 7 und 17 Uhr registrierte das Hotel mehr als 100 auffällige Buchungen, teilte die Polizei mit.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter Zugriff auf den Account des Hotels auf einem Onlinebuchungsportal und boten dort die Zimmer zu deutlich vergünstigten Preisen an.

Zahlreiche Kunden buchten in dem Glauben, ein besonderes Schnäppchen gemacht zu haben, so die Polizei. Anschließend kontaktierten die Täter die Buchenden unter dem Vorwand von Problemen bei der Reservierung.

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Sie sollten dann auf eine betrügerische Internetseite weitergeleitet werden, um dort sensible Daten abzugreifen.

Bereits angereisten Gästen musste das Hotel alternative Unterbringungsmöglichkeiten anbieten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugsverdacht.

Titelfoto: Philip Dulian/dpa

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