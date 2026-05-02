Großfahndung in Mittelfranken: Hubschrauber und Spezialkräfte jagen falschen Polizisten

Weißenburg-Gunzenhausen - Die Polizei hat am Freitagabend mit Spezialkräften und einem Hubschrauber nach einem falschen Polizeibeamten im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen gefahndet.

An der Fahndung war auch das Unterstützungskommando der bayerischen Polizei beteiligt. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Im Gunzenhausen konnten die Beamten schließlich einen 21-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Der junge Mann soll zuvor einen Mann in Pleinfeld angerufen und sich als Polizist ausgegeben haben. Gegenüber dem Anwohner soll er behauptet haben, dass dessen Anwesen auf der Liste von Einbrechern stehen würde, welche die Polizei sicherstellen konnte.

Daher sollte er etwaige Wertgegenstände an einen Kriminalbeamten übergeben, der gleich vorbeikommen würde.

Als kurze Zeit später ein Mann bei dem Pleinfelder klingelte, übergab dieser mehrere Wertgegenstände.

"Da dem Anwohner dies jedoch seltsam vorkam, versuchte er die Gegenstände wieder an sich zu nehmen, woraufhin der angebliche Polizeibeamte flüchtete", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken weiter mit