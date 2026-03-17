170.000 Euro weg: Rentnerin glaubt Betrügern und wird brutal ausgenommen

Erfurt - Eine 83-Jährige aus dem Erfurter Ortsteil Kerspleben wollte nur helfen und wurde stattdessen brutal ausgenommen.

Der 83-Jährigen war der Betrug zu spät aufgefallen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei erklärte, hatte die Seniorin am Montag einen Anruf erhalten.

Während des Telefonats wendeten die Betrüger eine altbekannte Masche an. Sie gaukelten der Rentnerin vor, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht habe. Die 83-Jährige glaubte den Anrufern und war bereits mit allem zu helfen, was ihr zur Verfügung, um ihre Tochter in dieser verhängnisvollen Lage zu unterstützen.

Die Betrüger waren mit ihrer perfiden Masche erfolgreich und erbeuteten Wertgegenstände im Wert von rund 170.000 Euro. Sie hatten die Beute abgeholt und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Als die Seniorin den Anruf resümierte und die richtige Polizei informierte, war es jedoch zu spät.