170.000 Euro weg: Rentnerin glaubt Betrügern und wird brutal ausgenommen
Erfurt - Eine 83-Jährige aus dem Erfurter Ortsteil Kerspleben wollte nur helfen und wurde stattdessen brutal ausgenommen.
Wie die Polizei erklärte, hatte die Seniorin am Montag einen Anruf erhalten.
Während des Telefonats wendeten die Betrüger eine altbekannte Masche an. Sie gaukelten der Rentnerin vor, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht habe. Die 83-Jährige glaubte den Anrufern und war bereits mit allem zu helfen, was ihr zur Verfügung, um ihre Tochter in dieser verhängnisvollen Lage zu unterstützen.
Die Betrüger waren mit ihrer perfiden Masche erfolgreich und erbeuteten Wertgegenstände im Wert von rund 170.000 Euro. Sie hatten die Beute abgeholt und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Als die Seniorin den Anruf resümierte und die richtige Polizei informierte, war es jedoch zu spät.
Die Polizei hat Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und warnt vor Telefontrickbetrügern. Polizei und Staatsanwaltschaft würden niemals anrufen und eine Kaution verlangen, teilten die Beamten mit.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa