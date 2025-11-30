Abgezockt! "Bankmitarbeiter" überweist sich selbst 50.000 Euro

Niederndodeleben - Eine Frau aus dem Landkreis Börde wurde am Freitagabend zum Opfer von Trickbetrügern . Die Gauner gaben sich als Bankmitarbeiter aus.

Eine Frau aus der Börde fiel auf einen Schockanruf herein. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 18.30 Uhr erhielt die 59 Jahre alte Frau aus Niederndodeleben (Sachsen-Anhalt) einen Anruf von einem Mann, der vermeintlich für ihre Bank arbeitete.

Er gaukelte ihr vor, dass ihr Konto gehackt worden sei. Um dagegen vorzugehen, müsse lediglich ein Stornoantrag gestellt werden, behauptete der Betrüger.

Die 59-Jährige übergab daraufhin freiwillig ihre Bankdaten und Passwörter, teilte das Polizeirevier Börde am Sonntag mit.

Somit hatte der Trickbetrüger Zugriff auf ihr Konto und tätigte wenig später zwei Überweisungen. Er knüpfte der Geschädigten insgesamt 50.000 Euro ab!