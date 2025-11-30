Ehepaar fällt auf Schockanruf herein: Betrüger erbeuten Gold im fünfstelligen Wert
Greiz - Ein Paar aus Greiz ist am Freitag Opfer eines bösartigen Betrugs geworden. Die Polizei ermittelt bisher erfolglos.
Unbekannte gaben sich am Telefon als Mitarbeiter der Polizeidirektion Zwickau aus und behaupteten, der Sohn des Ehepaars sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt.
Unter diesem Vorwand nutzten die Täter die Ausnahmesituation der Betroffenen schamlos aus.
Die Betrüger riefen mehrfach von unterschiedlichen Telefonnummern an und forderten eine vermeintliche Kaution.
In der Annahme, ihrem Sohn helfen zu müssen, übergab das Ehepaar einem unbekannten Mann Goldmünzen im Wert eines fünfstelligen Betrags. Der Abholer verschwand unmittelbar danach.
Erst als die Eltern im Anschluss selbst Kontakt zu ihrem Sohn aufnahmen, wurde der Betrug offenbar. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.
Die Polizei betont erneut, dass weder Ermittlungsbehörden noch Staatsanwaltschaft am Telefon Geldforderungen stellen oder die Übergabe von Bargeld, Gold oder anderen Wertgegenständen veranlassen. Bürgerinnen und Bürger werden eindringlich aufgefordert, bei derartigen Anrufen sofort Rücksprache mit Angehörigen zu halten oder ihre örtliche Polizeidienststelle zu informieren.
Titelfoto: Roland Weihrauch/dpa