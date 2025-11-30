Ehepaar fällt auf Schockanruf herein: Betrüger erbeuten Gold im fünfstelligen Wert

Greiz - Ein Paar aus Greiz ist am Freitag Opfer eines bösartigen Betrugs geworden. Die Polizei ermittelt bisher erfolglos.

Ein Ehepaar wurde am Freitag Opfer eines Betrugs und verlor in diesem Zusammenhang Geld im fünfstelligen Bereich. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Unbekannte gaben sich am Telefon als Mitarbeiter der Polizeidirektion Zwickau aus und behaupteten, der Sohn des Ehepaars sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt.

Unter diesem Vorwand nutzten die Täter die Ausnahmesituation der Betroffenen schamlos aus.

Die Betrüger riefen mehrfach von unterschiedlichen Telefonnummern an und forderten eine vermeintliche Kaution.

In der Annahme, ihrem Sohn helfen zu müssen, übergab das Ehepaar einem unbekannten Mann Goldmünzen im Wert eines fünfstelligen Betrags. Der Abholer verschwand unmittelbar danach.