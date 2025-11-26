Literweise Wasser auf Möbel gesprüht: Fake-Kammerjäger zockt Mieter ab

Eilenburg - In Nordsachsen treiben Betrüger ihr Unwesen, die sich als Schädlingsbekämpfer ausgeben.

Ein falscher Kammerjäger legte am Montag zwei junge Mieter rein. (Symbolfoto) © 123rf/volodymyrshtun89

Nach Angaben von Polizeisprecherin Rebecca Leede nahm der Fall seinen Lauf, als zwei junge Mieter (18 und 20 Jahre alt) per Call-Center einen Schädlingsbekämpfer für ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eilenburger Steinstraße beauftragten.

Nach mehreren verschobenen Terminen erschien der angebliche Experte schließlich am Montagabend an der Wohnanschrift und begann mit seiner "Arbeit", welche daraus bestand, die Möbel der Mieter mit einer etwa neun Liter umfassenden Wasser-Sprühflasche zu bespritzen.

"Nach Beendigung seiner Maßnahmen verlangte der Mann über 2000 Euro in bar", so die Sprecherin weiter. "Die Geschädigten bezahlten das verlangte Geld und erhielten im Nachgang eine fingierte Rechnung per Mail."

Alle Versuche der Mieter, den "Schädlingsbekämpfer" danach telefonisch zu erreichen, blieben erfolglos.