Abzocke bei Online-Kfz-Abmeldung? So lässt sich das vermeiden

Gera - Die Stadt Gera warnt vor Betrugsversuchen bei der An- und Abmeldung von Autos übers Internet.

Eine betrügerische Internetseite erhebt zusätzliche Gebühren für die Abwicklung der Kfz-Abmeldungen in Gera. (Symbolfoto) © David-Wolfgang Ebener/dpa

Bürger sollten ausschließlich das offizielle i-Kfz-Portal der Stadt nutzen, hieß es in einer Mitteilung der Stadt.

Hintergrund ist, dass es in den vergangenen Monaten vermehrt zu Fällen gekommen sei, bei denen Bürger durch Ergebnisse bei Internet-Suchmaschinen auf die Webseiten von Drittanbieter geführt worden seien.

Auf diesen Seiten werde zwar mit dem Stadtwappen Gera geworben, hieß es, es handle sich aber nicht um offizielle Angebote der Stadt.

Zudem würden bei der Abwicklung auf diesen Seiten zusätzliche Gebühren erhoben. Nutzer sollten entsprechend nur den offiziellen Link auf der Stadt-Homepage verwenden, um Betrug zu vermeiden.