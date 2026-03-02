Frau will Flug wegen Iran-Kriegs umbuchen und tappt in Falle

Pfarrkirchen - Eine Frau aus Niederbayern ist beim Umbuchen ihres Flugs in den Nahen Osten wegen des Iran-Kriegs um 2500 Euro betrogen worden.

Eine falsche Kundenservicehotline leitete die Frau an die Betrüger weiter. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Sie war zuvor über eine Suchmaschine auf eine falsche Kundenservicehotline gestoßen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ihr Flug sei storniert worden, deshalb habe sie eigenständig umbuchen wollen.

Die 23-Jährige dachte laut Polizei, sie telefoniere mit einem Servicemitarbeiter des Buchungsportals.

Sie gestattete dem Mitarbeiter deshalb Zugriff auf ihr Handy mittels Fernzugang. Am anderen Ende der Leitung sprach laut Polizei allerdings ein Betrüger.