Fußballteam mit 215.000 Euro Cash am Flughafen erwischt: Geldwäsche?

Stuttgart/Pforzheim - Eine Fußballmannschaft aus dem Raum Pforzheim ist am Flughafen Stuttgart kontrolliert worden und steht nun im Verdacht der Geldwäsche.

Am Flughafen Stuttgart wurde die Mannschaft einer intensiveren Kontrolle unterzogen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Insgesamt 29 Menschen des Vereins wollten in die Türkei einreisen und hatten insgesamt Bargeld in Höhe von rund 215.000 Euro bei sich, wie die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart auf schriftliche Anfrage mitteilte.

Die 29 Vereinsmitglieder hätten Einzelbeiträge von 4000 Euro bis 9900 Euro bei sich gehabt und wollten das Geld mutmaßlich in die Türkei ausführen.

Die Beschuldigten befinden sich nach dem Vorfall Anfang Februar auf freiem Fuß.