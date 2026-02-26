Schockanrufe in russischer Sprache: Senioren in Berlin um hohe Summen betrogen

Berlin - Seit Jahresbeginn mehren sich Schockanrufe, die gezielt ältere und russischsprachige Berliner ansprechen.

Betrüger versuchen immer wieder, Senioren am Telefon abzuzocken. (Symbolfoto) © Roland Weihrauch/dpa

Die unbekannten Täter geben sich am Telefon als verzweifelte Verwandte aus, die angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben.

Anschließend meldet sich ein angeblicher Polizeibeamter und fordert eine sofortige Kautionszahlung, um eine angebliche Haft zu verhindern.

Allein bis zum 24. Februar 2026 wurden in Berlin rund 20 Fälle registriert, bei denen den Opfern zusammen etwa 400.000 Euro entwendet wurden.

Erst am Montag erhielt ein 84-Jähriger in Spandau einen solchen Anruf: Zunächst gab sich die Anruferin als Schwiegertochter aus, kurz darauf meldete sich ein vermeintlicher Polizist und verlangte Geld für die Kaution. Ein Bote holte die Summe ab und verschwand.