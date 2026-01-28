Achtung! Neue Betrugsmasche in Thüringen aufgetaucht

Landkreise Saale-Orla, Saalfeld-Rudolstadt, Sonneberg - Die Polizei warnt aktuell vor einer neuen Betrugsmasche in Thüringen , bei der Flyer in Briefkästen verteilt werden.

Täuschend echte Flyer mit QR-Codes locken Nutzer aktuell in Thüringen auf gefälschte Webseiten. (Symbolbild) © Helena Dolderer/dpa/dpa-tmn

Nach bisherigen Erkenntnissen ähneln diese Flyer Benachrichtigungen über verpasste Paketsendungen, wie sie beispielsweise von Paketdiensten wie DHL bekannt sind.

Auf den Flyern befindet sich ein QR-Code sowie der Hinweis "Sendung verpasst – kein Problem". Wer den Code scannt, wird auf eine Internetseite weitergeleitet.

Dabei könnte es sich um sogenanntes "Quishing" handeln – eine Form des Betrugs, bei der QR-Codes genutzt werden, um Nutzer auf gefälschte Webseiten zu locken. Ziel ist es, persönliche Daten, Zugangsdaten oder Zahlungsinformationen abzugreifen oder Schadsoftware auf dem Endgerät zu installieren.