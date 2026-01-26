Angeblicher Krebs-Notfall: Betrüger kassieren Gold im sechsstelligen Bereich

Gräfelfing - In dem Glauben, der Polizei bei der Verhaftung von Betrügern zu helfen, ist ein Mann im Landkreis München selbst um Gold im Wert eines sechsstelligen Betrags betrogen worden. Ein falscher Arzt rief den Senior am Freitag gegen 14 Uhr an.

Gerade Senioren werden häufiger von Betrügern hereingelegt. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der falsche Arzt habe angegeben, die Tochter des Senioren leide an Krebs und bräuchte 180.000 Euro für Medikamente, hieß es. Der 80-Jährige bot laut Polizei an, Gold im niedrigen sechsstelligen Bereich zu übergeben.



In einem weiteren Anruf gab sich demnach eine bislang unbekannte Frau als Polizistin aus. Sie hätte das Telefonat aus sicherheitstechnischen Gründen mitgehört und den Senioren daher vor der Betrugsmasche warnen wollen.

Den Angaben zufolge sagte die falsche Polizistin, dass er dem Betrüger das Gold übergeben soll, damit die Polizei den Täter festnehmen kann. Als der 80-Jährige das Gold übergab und keine Verhaftung stattfand, habe er den Betrug bemerkt und die Polizei alarmiert.

Trotz Fahndung habe die Polizei bisher weder das Gold noch den Abholer gefunden. Die Ermittler nehmen unter 089 2910-0 Zeugenaussagen entgegen.