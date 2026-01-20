Fake-Handwerker nutzen Dachrinnen-Trick: Seniorin verliert Tausende Euro

Wernigerode - Am Montagmittag wurde in der Hinterstraße in Wernigerode ( Landkreis Harz ) eine 74 Jahre alte Frau Opfer von Betrügern .

Die Handwerker erzählten ihrem Opfer (74), dass das Haus eine kaputte Dachrinne habe. (Symbolfoto) © Lennart Preiss/dpa

Zwischen 11.50 Uhr und 12 Uhr sollen zwei bisher unbekannte Männer an ihrer Wohnung geklingelt haben. Dabei teilten sie ihr mit, dass ihre Dachrinne beschädigt sei.

Nachdem sich die Frau ein eigenes Bild vom Schaden gemacht hatte, war sie mit einer Reparatur durch die Unbekannten einverstanden, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Sie überredeten die 74-Jährige zum Aushändigen von 6400 Euro in bar. Damit wollten sie das Material besorgen, gaben sie an.

Nachdem sie das Geld in die Finger bekommen hatten, kehrten die beiden Männer allerdings nicht mehr zurück.

Jetzt sucht die Polizei nach den Betrügern und Zeugen, die bei der Aufklärung des Verbrechens helfen können.