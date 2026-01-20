Fake-Handwerker nutzen Dachrinnen-Trick: Seniorin verliert Tausende Euro
Wernigerode - Am Montagmittag wurde in der Hinterstraße in Wernigerode (Landkreis Harz) eine 74 Jahre alte Frau Opfer von Betrügern.
Zwischen 11.50 Uhr und 12 Uhr sollen zwei bisher unbekannte Männer an ihrer Wohnung geklingelt haben. Dabei teilten sie ihr mit, dass ihre Dachrinne beschädigt sei.
Nachdem sich die Frau ein eigenes Bild vom Schaden gemacht hatte, war sie mit einer Reparatur durch die Unbekannten einverstanden, teilte das Polizeirevier Harz mit.
Sie überredeten die 74-Jährige zum Aushändigen von 6400 Euro in bar. Damit wollten sie das Material besorgen, gaben sie an.
Nachdem sie das Geld in die Finger bekommen hatten, kehrten die beiden Männer allerdings nicht mehr zurück.
Jetzt sucht die Polizei nach den Betrügern und Zeugen, die bei der Aufklärung des Verbrechens helfen können.
Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung
Diese Beschreibungen sollen helfen, um die Täter zu ergreifen.
Täter 1
- sprach Hochdeutsch
- circa 1,80 Meter groß
- athletische Statur
- 45 bis 50 Jahre alt
- mittelblonde kurze Haare
- gepflegtes Äußeres
- trug graue Stoffhose und braunen Parka
Täter 2
- circa 1,70 Meter groß
- schlank
- dunkle kurze Haare
- trug schwarze knöchelhohe Arbeitsschuhe und grau-bunt gemusterte Wollkniestrümpfe über der Hose
Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293 oder online über das elektronische Polizeirevier entgegen.
Titelfoto: Lennart Preiss/dpa