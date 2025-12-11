Angebliche Spendensammler: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Thüringen - In Thüringen häufen sich derzeit Fälle von Trickbetrug , bei denen falsche Spendensammler in Supermärkten unterwegs sind.

Die Polizei warnt vor falschen Spendensammlern in Thüringer Supermärkten. (Symbolfoto) © 123RF/peopleimages12

Sie sprechen Kundinnen und Kunden an und geben vor, Geld für taubstumme oder behinderte Kinder zu sammeln.

Besonders ungewöhnlich: Die angebliche Spende soll nicht bar bezahlt werden, sondern per EC-Karte. Dafür setzen die Täter ein mobiles Kartenlesegerät ein, auf dem zunächst nur fünf bis zehn Euro erscheinen.

Viele Betroffene merken erst später, dass ihnen in Wahrheit deutlich höhere Beträge abgezogen wurden.

In einem Fall im Raum Sonneberg verschwanden am vergangenen Dienstag sogar 500 Euro vom Konto eines Geschädigten. Die Polizei ruft daher zur Vorsicht auf. Niemand sollte seine Bankkarte fremden Personen überlassen oder zulassen, dass Unbekannte an einem Kartenlesegerät damit hantieren.