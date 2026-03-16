Dreiste Betrugsmasche: Lkw-Fahrer von falschen Polizisten abgezockt

Ingersleben - Am Sonntagabend wurde ein Lastwagenfahrer auf der A2 bei Ingersleben ( Landkreis Börde ) von vermeintlichen Polizeibeamten beklaut.

Der falsche Polizist stieg aus einem zivilen Fahrzeug aus. (Symbolfoto) © lukassek/123RF

Die Polizeiinspektion Magdeburg warnt derzeit vor einer fiesen Betrugsmasche, bei der falsche Polizeibeamte Personen um ihr Geld bringen.

Zuletzt wurde der 48-jährige Fahrer eines Lastwagens zum Opfer der Betrüger. Dieser war mit seinem Fahrzeug auf der A2 Richtung Berlin unterwegs, musste dieses jedoch aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen abstellen.

Gegen 21.15 Uhr hielt ein ziviles Auto vor ihm, aus dem eine Person ausstieg, die eine Jacke mit "Polizei"-Aufschrift trug und behauptete, ein Beamter zu sein.

Als der Sattelzugführer seine Dokumente vorzeigen wollte, schnappte sich der Täter das in seiner Brieftasche befindliche Geld und flüchtete zu seinem Komplizen ins Auto. Gemeinsam machten sie sich über die A2 aus dem Staub.