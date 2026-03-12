Betrug fliegt auf: Spendensammler nutzt Trick mit EC-Karten aus

Burg - Auch Spendensammler sind inzwischen modern unterwegs und akzeptieren mittlerweile Kartenzahlungen. In Burg ( Landkreis Jerichower Land ) wollte ein Mann diese fortschrittliche Zahlungsweise für einen Betrug ausnutzen.

Bei Bezahlung mit einer EC-Karte tippte der Betrüger eine völlig andere Summe in das Kartenlesegerät ein. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Als am Donnerstagmorgen eine 49-jährige Kundin auf dem Marktkauf-Parkplatz ihre Einkäufe in ihr Auto packte, wurde sie von dem Unbekannten angesprochen.

Er gab an, für eine Organisation zur Unterstützung von Taubstummen Unterschriften und Spenden zu sammeln, berichtet das Polizeirevier Jerichower Land.

Die Frau war für eine Unterschrift bereit und stimmte einer kleinen Bargeldspende zu. Jedoch verlangte der Mann eine Kartenzahlung.

Dazu sollte die 49-Jährige lediglich ihre Bankkarte auf ein Smartphone legen und ihre PIN eingeben.

Wenig später stellte die Frau fest, dass statt des beabsichtigten Spendenbetrags eine vierstellige Summe von ihrem Konto abgebucht wurde.

Kurzerhand ließ sie ihre Bankkarte sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei.