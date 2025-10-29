Aus Gold wurde Gurke: Frau tätigt teuersten Gemüse-Kauf der Oberpfalz

Birgland - Im Landkreis Amberg-Sulzbach kaufte eine Frau im Internet eine vermeintliche Goldmünze für viel Geld . Doch als ihr Paket ankam, befand sich darin nur altes Gemüse.

Für eine Gurke gab die Frau 3300 Euro aus. (Symbolfoto) © picture alliance / Armin Weigel/dpa

Statt der Goldmünze hat die Frau aus Bayern eine alte Gurke für 3300 Euro bekommen. Sie hatte die Münze auf einem Kleinanzeigen-Portal entdeckt und Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Vereinbart war eine Zahlung per Nachnahme, um das Paket bei der Lieferung überprüfen zu können.

Als die Sendung im oberpfälzischen Birgland ankam, war die Frau nicht zu Hause - aber ihr Vater. Er nahm das Paket ungeprüft entgegen und zahlte die vereinbarten 3300 Euro.

Am Abend öffnete die Frau das Paket - darin lag statt der wertvollen Münze die alte Gurke.