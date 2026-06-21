Betrüger-Abzocke mit Kochtopf: Seniorin händigt Geld an Fremden aus

Mansfeld – Eine Seniorin aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz hat Bargeld und Wertgegenstände in einen Kochtopf gepackt – und anschließend einem Betrüger übergeben.

Die Betrüger verlangten die Geldübergabe in einem Kochtopf. (Symbolbild) © 123RF/kryzhov

Der Schaden: Nach Angaben der Polizei Halle (Saale) im mittleren fünfstelligen Bereich!

Begonnen hatte alles mit einem Anruf. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein Mann, der sich offenbar als Ermittler eines Einbruchsdezernats ausgab. Er redete der 75-Jährigen ein, sie stehe auf einer Liste gefährdeter Personen. Ein Diebstahl bei ihr stehe angeblich kurz bevor.

Mit dieser erfundenen Geschichte setzte der Unbekannte die Frau massiv unter Druck. Schließlich brachte er sie dazu, Bargeld und Wertsachen zusammenzusuchen und in einen Kochtopf zu legen.

Warum es ausgerechnet ein Kochtopf sein musste, lässt sich nur spekulieren. Vermutlich konnte die vermeintliche Geldübergabe für mögliche Zeugen dadurch etwas verschleiert werden. Noch während des Telefonats klingelte es an der Tür. Vor der Seniorin stand ein unbekannter Abholer. Die Frau übergab ihm den Topf samt Inhalt.

Erst später flog der Betrug auf. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur.