Betrügerin schlägt zu: 93-Jährigem wird Ehering vom Finger geklaut

Eisenberg - Skrupellos, rücksichtslos, schamlos: In Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) ist ein 93-Jähriger am Samstagvormittag Opfer von Trickbetrügern geworden.

Mit einer dreisten Masche wurde einem 93-Jährigen aus Eisenberg sein Ehering gestohlen. (Symbolfoto) © 123rf/towfiqu

Der Rentner hatte sich gegen 11 Uhr vor seinem Haus in der Biberacher Straße aufgehalten, als neben ihm ein Auto anhielt und eine Frau ausstieg.

Die Dame fragte den Senior anschließend, ob sie bei ihm im Haus auf Toilette gehen darf. Der 93-Jährige sagte jedoch Nein, woraufhin er von der Unbekannten in ein Gespräch verwickelt wurde.

Wie die Polizei berichtet, suchte die Frau während der Konversation mehrfach Körperkontakt und berührte ihn an seiner Hand. In der Folge lenkte die Dame das Gespräch auf zwei Ringe, die sie dem Rentner in die Hand legte. Danach stieg die Unbekannte wieder in das Fahrzeug ein und fuhr weiter.

Der Senior bemerkte wenig später, dass sein Ehering weg war. Diesen hatte die Diebin offenbar unbemerkt vom Finger ihres Opfers abgezogen und geklaut. Die beiden Ringe, welche sie dem 93-Jährigen augenscheinlich geschenkt hatte, waren völlig wertlos und lediglich aus Kunststoff.

Gegenüber der Polizei wurde die Betrügerin wie folgt beschrieben: