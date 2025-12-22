Haft statt High Heels: Mutter-Tochter-Duo nach Betrugsserie geschnappt

Furth im Wald - Über Monate hinweg lebten eine Mutter und ihre Tochter aus der Oberpfalz ihren persönlichen Schuh-Traum. Doch dafür zahlen wollte das Duo nicht.

Mutter und Tochter bestellten viele hochpreisige Schuhe. (Symbolfoto) © Lewis Joly/AP/dpa

Die beiden Rumäninnen hatten unter falschen Identitäten Schuhe im mittleren vierstelligen Wert nach Furth im Wald (Landkreis Cham) bestellt, ohne zu bezahlen.

Sie wurden jetzt wegen Betrugs festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Das Mutter-Tochter-Duo bestellte über Monate im Onlineshop einer Schuhmanufaktur aus Rheinland-Pfalz hochpreisige Schuhe an verschiedene Adressen.

Am 17. Dezember durchsuchte die Polizei zwei Wohnungen in Furth im Wald und stellte zahlreiche Schuhe sicher.