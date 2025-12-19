Betrug: Falscher Spendensammler erbeutet fast 1000 Euro auf Supermarkt-Parkplatz

Suhl - In Suhl ist eine 70-jährige Frau Opfer eines betrügerischen Spendensammlers geworden.

Auf einem Parkplatz in der Würzburger Straße wurde eine 70-jährige Frau durch einen angeblichen Spendensammler betrogen. (Symbolbild) © 123RF/fizkes

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Würzburger Straße.

Nach Angaben der Polizei sprach ein bislang unbekannter Mann die Seniorin an und vermittelte ihr durch Gesten und Mimik, dass er taubstumm sei und zudem schlecht sehen könne.

Er bat um eine Spende zugunsten von Behindertenwerkstätten. Die Frau erklärte sich bereit, fünf Euro zu geben. Der Mann machte daraufhin deutlich, dass er keine Bargeldspenden annehme, sondern ausschließlich Zahlungen per EC-Karte.

Die 70-Jährige hielt ihre Karte an ein mitgeführtes Kartenlesegerät und gab ihre PIN ein. Kurz darauf kamen ihr Zweifel an der Situation. Sie wandte sich an die Polizei und kontaktierte auf deren Empfehlung ihre Bank. Dort stellte sich heraus, dass nicht der vereinbarte Betrag, sondern nahezu 1000 Euro von ihrem Konto abgebucht worden waren.