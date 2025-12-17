"Vorsicht, möglicher Betrug!": Telekom startet System gegen Abzock-Anrufe

Bonn/Düsseldorf - Nach Vodafone hat nun auch die Deutsche Telekom ein System gestartet, das Handykunden vor Abzocke am Telefon warnt. Der sogenannte Call Check schütze ab sofort automatisch alle Kundinnen und Kunden vor möglicherweise betrügerischen Anrufen, teilte das Unternehmen in Bonn mit.

Wenn jemand im Telekom-Netz von einer inländischen oder ausländischen Nummer angerufen wird, die in einer Datenbank als unseriös oder betrügerisch erfasst ist, dann erscheint auf dem Smartphone-Display den Angaben zufolge der Hinweis "Vorsicht, möglicher Betrug!".

Vodafone hat ein ähnliches Warnsystem bereits im Mai aktiviert, seither hat dieser Spam-Warner Firmenangaben zufolge bereits 50 Millionen Mal Alarm geschlagen. Nur 12 Prozent der Anrufe werden trotzdem angenommen, bei anonymen Anrufen - also wenn keine Nummer im Display erscheint - liegt die Annahmequote bei 60 Prozent.

Die Anrufe, bei denen vorher der Betrugshinweis sichtbar war, dauerten laut Vodafone in 90 Prozent der Fälle weniger als 30 Sekunden - also sehr kurz, was ein gutes Zeichen ist: Vermutlich waren die allermeisten Angerufenen auf der Hut und legten ruckzuck wieder auf, noch bevor der Betrüger seine

Die Betrugsanrufe kamen nicht nur aus Deutschland, sondern besonders häufig auch aus den Niederlanden, aus Österreich, Italien und dem Vereinigten Königreich.