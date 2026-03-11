Online-Betrug mit Fake-Promis: Mann verliert mehrere Tausend Euro

Pritzwalk - Ein 59-Jähriger aus Pritzwalk im Landkreis Prignitz ist auf einen cleveren Online- Betrug hereingefallen – und verlor innerhalb von fünf Wochen eine vierstellige Summe.

Der Betrug flog erst auf, als auf seinem Konto ungewöhnliche Abbuchungsanfragen auftauchten. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Ende Januar stieß der Mann auf einer Videoplattform auf ein scheinbar seriöses Werbevideo, in dem bekannte Persönlichkeiten für Geldanlagen warben. Er klickte den Link, gab seine Handynummer an – und kurze Zeit später meldete sich ein unbekannter Mann bei ihm.

Im weiteren Verlauf hielt der Pritzwalker über einen Messengerdienst Kontakt mit einer Frau, die sich als Finanzberaterin ausgab.

Unter diesem Vorwand übermittelte er persönliche Daten und überwies zunächst eine dreistellige Summe auf ein deutsches Konto – später sogar eine vierstellige Summe, vermutlich auf ein ausländisches Konto.

Über ein Videotelefonat ließ man ihm Gewinne vorgaukeln, sodass er glaubte, in eine echte Geldanlage investiert zu haben.