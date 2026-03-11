Online-Betrug mit Fake-Promis: Mann verliert mehrere Tausend Euro
Pritzwalk - Ein 59-Jähriger aus Pritzwalk im Landkreis Prignitz ist auf einen cleveren Online-Betrug hereingefallen – und verlor innerhalb von fünf Wochen eine vierstellige Summe.
Ende Januar stieß der Mann auf einer Videoplattform auf ein scheinbar seriöses Werbevideo, in dem bekannte Persönlichkeiten für Geldanlagen warben. Er klickte den Link, gab seine Handynummer an – und kurze Zeit später meldete sich ein unbekannter Mann bei ihm.
Im weiteren Verlauf hielt der Pritzwalker über einen Messengerdienst Kontakt mit einer Frau, die sich als Finanzberaterin ausgab.
Unter diesem Vorwand übermittelte er persönliche Daten und überwies zunächst eine dreistellige Summe auf ein deutsches Konto – später sogar eine vierstellige Summe, vermutlich auf ein ausländisches Konto.
Über ein Videotelefonat ließ man ihm Gewinne vorgaukeln, sodass er glaubte, in eine echte Geldanlage investiert zu haben.
Der Betrug flog erst auf, als in seinem Namen drei Kreditanfragen im fünfstelligen Bereich abgelehnt wurden. Die angebliche Finanzberaterin war plötzlich nicht mehr zu erreichen – und das Geld verloren. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa